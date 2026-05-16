Torremolinos-Real Murcia: el Real Murcia, a no avivar más el fuego del descenso

Los aficionados del Real Murcia asumieron hace ya varias semanas que meterse en la pelea por el play off era una misión imposible. Sus futbolistas se habían encargado de robarles ese sueño. Lo que posiblemente nadie esperaba es que a falta de dos jornadas para el final los granas siguieran coqueteando con el descenso. Y es que, aunque el colchón de tres puntos respecto al Nástic da cierta tranquilidad, ese último paso para que las matemáticas confirmen la permanencia de los murcianistas no acaba de llegar. Después de dejar escapar dos puntos en la Nova Creu Alta y de firmar otro bochorno en casa la pasada semana, cayendo ante un Betis Deportivo en descenso, el murcianismo se agarra más a que fallen los demás que a que gane el Real Murcia, porque el Real Murcia ha dado a lo largo de la liga pocos motivos para creer.

Aunque los jugadores de Curro Torres no tienen ya perdón de dios, por lo menos tienen la oportunidad esta noche de regalar un cierto alivio a sus aficionados, consiguiendo una victoria en el campo del Juventud Torremolinos que definitivamente selle la permanencia y convierta en un trámite el último partido frente al Eldense en Nueva Condomina.

En una jornada de transistores -todos los partidos del Grupo II se jugarán a las 21.00 horas-, aunque al Real Murcia y al Torremolinos, ambos con 46 puntos, les puede valer el empate, los murcianistas deben olvidarse de especular si no quieren al final llevarse un nuevo susto. Hay que tener en cuenta que una derrota les dejaría en manos de sus rivales -el Tarazona juega ante el Betis Deportivo y el Nástic recibe al Europa-. Y si los resultados se dan en contra, dada la igualdad clasificatoria, la última jornada, en la que el Murcia recibe al Eldense, se convertiría en un infierno.

Hay que tener en cuenta que ahora mismo hasta el Betis Deportivo, después de ganar en Nueva Condomina, tiene opciones de salvación. Con 41 puntos, sus posibilidades son muy reducidas, pero matemáticamente es posible. Por encima del filial verdiblanco está el Nástic con 43, y ya fuera de la zona roja aparecen el Tarazona (45), el Real Murcia (46) y el Juventud Torremolinos (46).

No cambian las urgencias del Real Murcia y no cambian sus problemas con las lesiones. Para este partido, Curro Torres seguirá sin contar con Jorge Mier, Ekain y Ortuño. La gran novedad en la convocatoria es la vuelta de Alberto González, aunque será complicado que el central pueda jugar. La duda en el once está en si el técnico mantendrá a Héctor Pérez y Jorge Sánchez en el centro de la zaga o si dará entrada a Jon García después de superar sus problemas físicos -la semana pasada ya estuvo en el banquillo pero no jugó-.

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El resto del equipo posiblemente se mantenga, y es que el preparado grana apenas tiene confianza en los jugadores del banquillo. Lo normal es que el Real Murcia apueste por Gazzaniga, con David Vicente, Héctor, Jorge Pérez y Cristo Romero en defensa; Óscar Gil y Moyita en el centro del campo, con Juan Carlos Real por delante y Jorquera y Pedro Benito por bandas. Flakus, ante la ausencia de Ortuño, será otra vez la referencia en ataque.