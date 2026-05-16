Sito Alonso: "Parte muy grande de la energía del equipo la va a tener que poner la afición"

El UCAM Murcia CB vuelve a comparecer este domingo (12:30 horas), esta vez ante su afición, con la defensa del segundo puesto de la clasificación. Recibe a un Unicaja en crisis, que ha ganado solo uno de los últimos ocho partidos. Estas han sido las palabras de Sito Alonso, entrenador universitario, antes de un encuentro para el que se han agotado las entradas.

¿Cómo llega el equipo tras el partido del jueves en Vitoria y el viaje?

Jugamos sin casi nada de tiempo de descanso, pero bueno, como también le pasa a Unicaja. Nosotros estamos bien, pero hay jugadores que ya estaban arrastraban problemas y con alguna carga física más que los demás. Hemos intentado cuidarles durante este pequeño día y medio, con el viaje y todo que hemos tenido, pero creo que hay una cosa fundamental ahora mismo en nuestros partidos: el otro día no tuvimos algo que yo creo que marca la diferencia para nosotros en este último tramo final de temporada, que es el aficionado. Ahora mismo, parte muy grande de la energía del equipo la va a tener que poner la afición. Ese impulso y energía, y esa empatía que tenemos con nuestros aficionados, va a marcar mucho la diferencia en los últimos partidos y, por supuesto, en el play off, donde la ilusión es tremenda porque es la tercera vez que los va a jugar en la historia nuestro club, y ahí seguro que van a poner una energía total. Pero lo que necesitamos antes, contra Unicaja y contra Lleida, es el Palacio. Los jugadores van a dar seguro su máximo, pero no va a ser suficiente si no tienen, que lo han tenido durante la temporada, el apoyo de la afición.

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Baskonia en el Buesa Arena. / ACB Photo/Aitor Bouzo

La situación del Unicaja y el historial de enfrentamientos.

Hemos tenido la fortuna de poder compartir con ellos cosas inimaginables para nosotros, como disputar dos semifinales de Supercopa. Haber podido jugar con ellos una semifinal de de Final Four de la Champions y de la Liga Endesa, partidos muy emocionantes, ha hecho una rivalidad súper sana a nivel deportivo y en cuanto a aficionados, pero también nos ha encumbrado a nosotros, nos ha ayudado a mejorar, porque estamos hablando de un club también que tiene una historia envidiable. Para mí la única diferencia que hay es que han tenido muchos cambios en la plantilla, no sé si siete o ocho, y es muy difícil la sinergia, la empatía con todos los jugadores. Pero ellos han llegado a la Final Four de la BCL, la Copa del Rey y están en disposición total de llegar al play off también. Para enfrentarte a un equipo como Unicaja siempre tienes que estar preparado para lo mejor.

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, posa en el gimnasio del Martín Carpena / Álex Zea

¿Qué posibilidades crees que tiene el equipo de acabar segundo?

Todas. Lo que pasa es que nunca sabes si es la mejor posición, pero nosotros queremos quedar segundos por la historia de nuestro club, por dejar ese sello. Esto es un poco la sensación que yo tengo en cuanto a ser competitivos, y es porque hemos hecho cosas durante la temporada que podíamos no haber hecho. A veces no sabes lo que te va a venir en el play off, si es mejor que ser segundo, tercero, cuarto o quinto. Pero la competitividad que tenemos que mostrar como club, el respeto que tenemos que mostrar a la Liga, es ser competitivos siempre, y tenemos que hacerlo como marca de identidad. No sé cómo van a estar los jugadores, pero sé que les vamos empujar a estar en la mayor disposición posible para ganar todos los partidos y que, cuando acabemos la Liga regular, podamos estar tranquilos por el esfuerzo que han hecho, estemos en la posición que estemos. Si ganas algún partido sin mostrar esa identidad, seguramente no estemos tan contentos que si la hemos mostramos y no lo conseguimos. Hay que tener la misma mentalidad y saber jugar este tipo de partidos. Es increíble que vayamos 22-8, pero no es suficiente. Tenemos que aprender a construir esa mentalidad de saber luchar por cosas a las que no estás acostumbrado a jugar. Y eso se hace solo jugándolas. Ahora estamos adquiriendo un bagaje que nos da ese poso. Por eso, el partido contra Baskonia tiene mucho mérito, porque no estábamos a gusto y tuvimos la oportunidad de ponernos a un punto a 1:40 del final. No lo conseguimos y ahora vamos a ver la reacción que tenemos otra vez.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, defendiendo a Luwawu-Cabarrot. / ACB Photo/Aitor Bouzo

Jonah Radebaugh, disponible pese al golpe que sufrió en Vitoria.

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No creo que sea lo que sufrió. Tuvo un golpe en la mano y se le quedo dormido el brazo. Tirar el tiro libre en esa situación, no es la ideal. La gente nos silbó porque lo cambiamos creyendo que era mejor para nosotros. Pero no fue así. Implicó que en la última jugada no pudiéramos disponer de él que es un especialista defensivo.