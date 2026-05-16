La revancha ante el Ibiza, primera tarea hacia el play off del FC Cartagena

Con las espadas por todo lo alto, la ilusión en la mente y los nervios a flor de piel, el FC Cartagena se mide esta noche al Ibiza (21.00 horas, LaLiga+) con horario unificado para todo el grupo 2 de Primera RFEF. La temporada regular llega a la penúltima jornada con todo por decidir -excepto los dos últimos puestos- y el cuadro albinegro se juega mantener sus opciones de alcanzar el play off. Depende de los resultados de Europa y Villarreal B, a uno y tres puntos en quinta y cuarta posición respectivamente, pero todo lo que no sea una victoria podría ser definitivo para el cuadro portuario.

Quedan seis puntos en juego. El Cartagena tiene 56, el Europa, 57 y el Villarreal B, 59. En esta penúltima jornada, todos jugarán en el mismo horario. El Villarreal B se mide a un descendido Sevilla Atlético que no debe suponer un gran problema sobre el papel. El Europa, por su parte, lo hará contra el Nàstic a domicilio en un contexto completamente diferente. Los tarraconenses están en descenso y necesitan ganar para salvar la esperpéntica situación en la que se encuentran después de jugar el play off la temporada pasada.

En ese partido tiene puestas sus esperanzas y la mitad de su atención la parroquia albinegra mientras juega a la misma hora contra el Ibiza en Can Misses. Con buenas noticias desde Tarragona, el Cartagena podría sobrepasar al Europa en la tabla, pero para ello debe hacer sus deberes contra un Ibiza que no se juega prácticamente nada, pero que necesita puntuar para asegurar la permanencia.

Son muy bajas las probabilidades de que el Ibiza termine bajando a Segunda RFEF en una temporada tan lamentable como la del Nàstic o el Real Murcia. El cuadro ibicenco, que aspiraba al ascenso directo por nivel de proyecto, tiene 47 puntos y está cuatro por encima del descenso. Los enfrentamientos directos de los rivales por debajo de su posición hacen que el conjunto de Miguel Álvarez esté casi fuera de peligro, aunque una desgraciada combinación aún podría significar un drama.

Por eso, el partido en la isla no será sencillo para el Cartagena. Por eso y por las numerosas bajas del equipo. Chiki cayó lesionado frente al Alcorcón, Jean Jules no se ha recuperado a tiempo y otros jugadores como Rubén Serrano, Marc Jurado o Marco Carrascal tampoco estarán en la convocatoria. Los sancionados Kevin y Fidalgo se lo ponen aún más difícil a Íñigo Vélez para escoger un once.

Le viene sucediendo lo mismo al técnico vitoriano en las últimas jornadas, aunque para el encuentro de esta noche recupera a Yanis Rahmani y Ander Martín tras cumplir sanción por su expulsión en Algeciras. Benito Ramírez también podría tener minutos. Tendrá que volver a ‘inventar’ soluciones un Íñigo Vélez que probó con excelente resultado a Nacho Martínez de extremo izquierdo en la última jornada.

La única vía para el Cartagena es ganar al Ibiza y esperar resultados. En el recuerdo está el 1 a 4 que los celestes endosaron al cuadro albinegro en el Cartagonova cuando aún estaba entrenado por Javi Rey. La necesaria revancha podría dar al Cartagena la quinta plaza. El historial de enfrentamientos está totalmente igualado, con tres victorias para cada equipo y un empate desde que se midieron por primera vez en la temporada 18-19. Han sido mayores las goleadas albinegras, con un 6-0 en Segunda B y un 5-1 en Segunda.

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Arbitra el colegiado leonés Guillermo Cueto Amigo, de 33 años, que no ha arbitrado nunca al Cartagena. Sobre las 23.00 horas de la noche sabrá el Cartagena si sigue teniendo opciones de play off, si deja de tenerlas o si pasa a depender de sí mismo.