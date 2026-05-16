Primera RFEF
La revancha ante el Ibiza, primera tarea hacia el play off del FC Cartagena
El conjunto albinegro, que no depende de sí mismo, se mide al cuadro insular en Can Misses con la obligación de ganar para maximizar sus opciones de promoción
Con las espadas por todo lo alto, la ilusión en la mente y los nervios a flor de piel, el FC Cartagena se mide esta noche al Ibiza (21.00 horas, LaLiga+) con horario unificado para todo el grupo 2 de Primera RFEF. La temporada regular llega a la penúltima jornada con todo por decidir -excepto los dos últimos puestos- y el cuadro albinegro se juega mantener sus opciones de alcanzar el play off. Depende de los resultados de Europa y Villarreal B, a uno y tres puntos en quinta y cuarta posición respectivamente, pero todo lo que no sea una victoria podría ser definitivo para el cuadro portuario.
Quedan seis puntos en juego. El Cartagena tiene 56, el Europa, 57 y el Villarreal B, 59. En esta penúltima jornada, todos jugarán en el mismo horario. El Villarreal B se mide a un descendido Sevilla Atlético que no debe suponer un gran problema sobre el papel. El Europa, por su parte, lo hará contra el Nàstic a domicilio en un contexto completamente diferente. Los tarraconenses están en descenso y necesitan ganar para salvar la esperpéntica situación en la que se encuentran después de jugar el play off la temporada pasada.
En ese partido tiene puestas sus esperanzas y la mitad de su atención la parroquia albinegra mientras juega a la misma hora contra el Ibiza en Can Misses. Con buenas noticias desde Tarragona, el Cartagena podría sobrepasar al Europa en la tabla, pero para ello debe hacer sus deberes contra un Ibiza que no se juega prácticamente nada, pero que necesita puntuar para asegurar la permanencia.
Son muy bajas las probabilidades de que el Ibiza termine bajando a Segunda RFEF en una temporada tan lamentable como la del Nàstic o el Real Murcia. El cuadro ibicenco, que aspiraba al ascenso directo por nivel de proyecto, tiene 47 puntos y está cuatro por encima del descenso. Los enfrentamientos directos de los rivales por debajo de su posición hacen que el conjunto de Miguel Álvarez esté casi fuera de peligro, aunque una desgraciada combinación aún podría significar un drama.
Por eso, el partido en la isla no será sencillo para el Cartagena. Por eso y por las numerosas bajas del equipo. Chiki cayó lesionado frente al Alcorcón, Jean Jules no se ha recuperado a tiempo y otros jugadores como Rubén Serrano, Marc Jurado o Marco Carrascal tampoco estarán en la convocatoria. Los sancionados Kevin y Fidalgo se lo ponen aún más difícil a Íñigo Vélez para escoger un once.
Le viene sucediendo lo mismo al técnico vitoriano en las últimas jornadas, aunque para el encuentro de esta noche recupera a Yanis Rahmani y Ander Martín tras cumplir sanción por su expulsión en Algeciras. Benito Ramírez también podría tener minutos. Tendrá que volver a ‘inventar’ soluciones un Íñigo Vélez que probó con excelente resultado a Nacho Martínez de extremo izquierdo en la última jornada.
La única vía para el Cartagena es ganar al Ibiza y esperar resultados. En el recuerdo está el 1 a 4 que los celestes endosaron al cuadro albinegro en el Cartagonova cuando aún estaba entrenado por Javi Rey. La necesaria revancha podría dar al Cartagena la quinta plaza. El historial de enfrentamientos está totalmente igualado, con tres victorias para cada equipo y un empate desde que se midieron por primera vez en la temporada 18-19. Han sido mayores las goleadas albinegras, con un 6-0 en Segunda B y un 5-1 en Segunda.
Arbitra el colegiado leonés Guillermo Cueto Amigo, de 33 años, que no ha arbitrado nunca al Cartagena. Sobre las 23.00 horas de la noche sabrá el Cartagena si sigue teniendo opciones de play off, si deja de tenerlas o si pasa a depender de sí mismo.
Íñigo Vélez, motivado 100%
Este sábado, con horario unificado a las 21.00 horas de la noche, el FC Cartagena se juega sus opciones de play off frente al Ibiza en Can Misses. Es la primera de las dos finales que le quedan para terminar la liga regular con la esperanza de alcanzar la promoción mientras espera un fallo del Europa o el Villarreal B. En la previa del encuentro, el entrenador albinegro, Íñigo Vélez, atendió a los medios de comunicación para valorar a su equipo en este tramo final. «Estamos ilusionados por un partido más. Tenemos la intención de seguir ganando con la ilusión de llegar al play off después de una buena semana de trabajo», comentó.
El técnico apuesta por la tranquilidad y la normalidad dentro del vestuario. «El mensaje para la plantilla es el mismo de siempre. Preparar el partido lo mejor posible», dijo. Aunque admitió que el equipo se ha «ganado sus opciones», reiteró que «no hay otro camino que trabajar y entrenar a tope, como hacemos cada semana».
Vuelve a tener Vélez numerosas bajas. No estarán por lesión Chiki ni Jean Jules y también se perderán el partido Kevin y Fidalgo por sanción mientras que Marc Jurado, Rubén Serrano y Marco Carrascal son duda. «Es lo de siempre. No pasa absolutamente nada. Tenemos una plantilla que cubre todas las posiciones y los que salgan lo van a hacer bien», manifestó el entrenador.
Entre esos recambios, la atención se centra sobre un Alfredo Ortuño que ha tenido pocas oportunidades esta temporada. «Ortuño siempre está disponible. Siempre entrena y lo hace bien cuando juega. Es un jugador muy importante para el Cartagena y, si tiene que jugar, lo hará fenomenal», expresó Íñigo Vélez.
El entrenador del Cartagena explicó en «el colectivo» la gran baza de su equipo para afrontar los últimos dos partidos. «No nos basamos en individualidades, sino que trabajamos todos juntos», comentó. Así se explica la fortaleza defensiva desde que el vitoriano se hizo cargo del banquillo albinegro. «El equipo es muy solidario. Tenemos un sistema de juego muy ofensivo, pero lo que les exijo es que ayuden y que trabajen en defensa al igual que le pido al resto que se proyecten en ataque. Somos un bloque y tenemos que mantenerlo», dijo.
Sobre el rival de este sábado, el Ibiza, Vélez valoró su calidad. «Es una plantilla hecha para estar arriba. No ha tenido fortuna y ha hecho muchos cambios en diciembre, pero sigue siendo una de las mejores plantillas del grupo a nivel individual. Es un rival muy, muy complicado», advirtió.
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