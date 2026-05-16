Fútbol
Primer ascendido a LaLiga EA Sports: el Racing de Santander regresa 14 años después
El equipo verdiblanco sella su vuelta a la élite tras superar con claridad al Real Valladolid y aprovechar el desliz del Almería
Hugo Ferrer
València
El Racing de Santanderha conseguido el ansiado ascenso a Primera División 14 años después tras imponerse con autoridad por 4-1 al Real Valladolid en un partido decisivo. El conjunto cántabro firmó una actuación memorable ante su afición para certificar su regreso a la élite del fútbol español, culminando así una temporada de esfuerzo, regularidad y ambición que devuelve a El Sardinero el sabor de la máxima categoría, y que fue matemático después del tropiezo del Almería contra Las Palmas.
- Planes para el fin de semana en la Región: museos hasta la madrugada, carrozas de papelillo y hasta dragones
- Aitana llena la plaza de toros de Murcia con su ‘Cuarto azul World Tour’
- El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua declara ante la jueza que lo investiga por homicidio que él llegó a temer por su propia vida
- Homenaje a José Ballesta en su casa natal de Cabezo de Torres al paso de la Fuensanta
- Liga Endesa: Baskonia - UCAM Murcia, en directo
- Una persona mayor reconoce en el vídeo de la pelea a puñetazos de Cieza al hombre que le robó con el método del abrazo cariñoso
- El Gobierno adjudica a Acciona el desmantelamiento de Puerto Mayor
- Ballesta recibe a título póstumo tres condecoraciones en el primer pleno con Rebeca Pérez como alcaldesa de Murcia