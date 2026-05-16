Play off de ascenso a Segunda RFEF: Mazarrón e Imperial, pulso de dinámicas en el Artés

Arranca el play off de ascenso a Segunda RFEF en su fase regional. En el Artés Carrasco a las 19:30 se ven las caras Mazarrón FC, quinto clasificado en la liga regular, y Real Murcia Imperial, subcampeón del grupo XIII.

La previa del encuentro ha venido condicionada por la logística. Tras la clausura del Pedro Méndez, y tras una semana de intensas gestiones, el Mazarrón ejercerá de anfitrión en tierras lorquinas. Pero que nadie se engañe: el cambio de césped no merma un ápice la moral de los pupilos de Keni. El equipo llega en un estado de forma envidiable, con una sola derrota en sus últimos trece compromisos. El épico triunfo en Pulpí (0-1) no solo selló su clasificación, sino que confirmó que este grupo cree en lo imposible. Con un Arturo en estado de gracia, autor de 19 dianas, el Mazarrón confía en su poder ofensivo para intentar hacer daño al cuadro murcianista.

En la otra esquina del cuadrilátero aparece el Real Murcia Imperial. El filial grana parte con la ventaja teórica de su segunda posición en la tabla, un privilegio que le otorgaría el pase en caso de empate tras la prórroga en el partido de vuelta. Sin embargo, los números recientes de los de José David Larrosa invitan a la prudencia: una sola victoria en las últimas nueve jornadas les privó de pelear el liderato al Cieza.

A este bache de resultados se suma el «peaje» del primer equipo. El equipo de Curro Torres se juega hoy la temporada en Torremolinos y el Imperial, al igual que ha ocurrido durante todo el curso, pierde varias piezas que están en tierras malagueñas.

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Es, por tanto, un duelo de contrastes: la inercia ganadora y el hambre del Mazarrón frente a la necesidad de ascenso y la posición estratégica de un Imperial que necesita reencontrarse consigo mismo y que ve en el feudo lorquinista el lugar ideal. Hoy es el primer asalto, pero nada quedará decidido.