Pedro Acosta: «Me tendré que dar prisa si quiero compartir box con Márquez»

Su ‘personaje’ en MotoGP ¿cuánto tiene de disfraz y cuánto de real?

Por desgracia, el 95% es muy real. El otro 5%, pues sí que es más... bastante políticamente correcto, pero es tan real que muchas veces no se puede ocultar, muchas veces meto la pata, cometo más errores de los que me gustaría. Tengo 22 y me marco la barrera de los 35, me quedan 13 años en esto, necesito que sea muy real todo, si no, no aguantas una personalidad que no es la tuya.

¿Le han tenido que tocar la ‘cresta’ muy a menudo?

No, no mucho. El año pasado sí, porque no gestioné de la mejor manera la falta de resultados, entonces ahí me llamaron la atención un par de veces, pero bueno de todo se aprende.

En todo caso, no deja a nadie indiferente, tiene muchos fans y también algunos críticos. ¿Le molestan los haters?

No, creo que toda persona pública tiene de los dos, sin el blanco no está el negro, ¿no? Cada vez tengo más fans, que eso es lo importante, y al final tampoco está en mi mano. Me explico, a mí me gusta enseñar quién soy, si te gusta bien, si no, no, pero por lo menos la gente que me sigue sabe quién es Pedro de verdad.

Los expertos coinciden en señalarle como uno de los grandes talentos del Mundial, pero ya era así desde Moto3. ¿Eso implica más presión? ¿Es positivo o le ha dado algún disgusto?

Siempre me ha dado un poco igual, yo sé lo que hago en casa, lo que trabajo y tengo una imagen clara en mi cabeza del resultado al que puedo aspirar. Es verdad que le damos muchas vueltas a lo de que se me resiste la primera victoria de MotoGP, yo soy el primero que la quiere, pero también hay que ser realista en cada momento.

Da la sensación de que no le concede ninguna importancia al lujo o la buena vida como sucede con otros pilotos de la parrilla. ¿A qué le da valor Pedro Acosta?

A estar en casa, soy un tío muy casero, al final tenemos tan poco tiempo para estar con la gente que queremos, con la gente que nos hace estar tranquilos, que muchas veces le quitamos importancia. Me gusta estar con los pocos amigos que tengo y en casa, con la familia. No sabes cuándo se te va a ir alguien, hay que usar el poco tiempo que nos queda.

¿Su círculo cercano ha cambiado mucho desde que debutó en el Mundial?

No, más o menos es el mismo. Hay personas que van y vienen, he cambiado de entrenador de físico y de moto un par de veces, porque en tu carrera o en tu vida hay momentos en los que debes buscar personas que sumen.

¿Y personalmente, en qué ha cambiado?

Bueno, creo que he aprendido a usar más la cabeza y a ser menos emocional, o por lo menos apartar un poco los sentimientos de frustración y centrarme en la realidad y en lo puramente deportivo.

¿Y la fama? ¿La lleva mejor que cuando llegó?

Estando en Murcia, voy a los mismos sitios de siempre, al bar de siempre y con las mismas personas de siempre y es una liberación. Llega un día que la gente te ve ahí cada sábado y se acaba el follón, se normaliza todo.

Dice que esta es su mejor temporada en MotoGP, pero tampoco la soñada, ¿cuándo puede llegar esa temporada soñada?

Si tiene que llegar, llegará. Que lo haya hecho bien en las categorías inferiores no significa que tenga que ser así en la categoría reina, habrá que tomárselo con calma, estoy avanzando mucho como piloto y como persona, así que ojalá que antes o después se dé esa situación.

Siendo realistas, como dice, ¿este fin de semana tiene alguna posibilidad de que conseguir esa primera victoria que tanto quiere?

No. Aprilia ya iba muy bien aquí desde la época de Aleix Espargaró, el tío hacía carrerones en Montmeló. Y Maverick, incluso cuando tenía malas temporadas con la Aprilia, aquí subía al podio. Tenemos a cinco Ducati delante y cuatro Aprilia. Yo estoy el diez, de entrada, aunque trabajaré para mejorar esa posición.

Dicen que la vida son etapas, ¿en qué etapa se encuentra ahora Pedro Acosta?

Buff, en una etapa de resignación. Sé las cosas que estoy haciendo bien y las que hago mal, aunque el resultado final no llega. Intento mentalizarme de que muchas veces las cosas no son como tú planeas y que no todo tiene un porqué, muchas veces que el porqué es mejor no buscarlo. Ojalá que lo mejor esté por venir.

No se puede hablar de contratos, pero su destino es un secreto a voces en el paddock. ¿Qué valora a la hora de elegir un equipo, si finalmente deja KTM?

Lo importante es que tenga una moto ganadora. Espero que me queden muchos años en MotoGP, así que por ahora lo deportivo es mucho más determinante que lo económico.

¿Sería un sueño compartir equipo con Marc Márquez?

Claro, es un piloto que ha ganado nueve títulos mundiales, siete en MotoGP. Por desgracia está ya al final de su carrera y yo estoy empezando. Me tendría que dar mucha prisa, pero ojalá que llegue ese día de compartir box.

El próximo año, con el cambio de reglamento ¿le motiva especialmente?

Sí, va a ser bastante interesante para todo el mundo, Aprilia y Ducati ahora mismo tienen una ventaja técnica muy superior a los demás y con el nuevo reglamento puede que KTM se acerque y los fabricantes japoneses vuelvan a estar delante, que todo se equilibre.

Pedrosa dice que gran parte de los éxitos que ha cosechado últimamente KTM tienen que ver con usted. ¿Cómo se siente al recibir los halagos de un piloto como Dani?

Es un poco las dos caras de la moneda, porque Dani sabe lo que hay dentro del box, sabe lo que hago yo y sabe la moto que tenemos. Es muy guay que Pedrosa hable tan bien de tí, pero la realidad es que no ganamos una carrera. A veces es un poco frustrante.

¿Si tuviera que montar un equipo ¿a qué pilotos elegiría entre los jóvenes que suben ahora?

Cogería a Holgado, es de la cantera que subió conmigo ahora mismo está en un nivel mental bastante superior a los demás en Moto2 y es rápido, aunque con algún altibajo. Y también a Escrig, es cuestión de tiempo que lo haga bien y de un salto cualitativo con una moto competitiva.

¿Es su único amigo en la parrilla?

Sí, en el Mundial, sí. Tengo relación con algunos pilotos, pero tampoco hay que llevarse muy bien.