Pedro Acosta se queda a 41 milésimas de segundo de la victoria

Solo 41 milésimas de segundo han separado al murciano Pedro Acosta del triunfo en la carrera al sprint del Gran Premio de Cataluña. Le ha arrebatado la gloria Álex Márquez en la prueba de MotoGP de un sábado más igualada de la historia. El segundo puesto permite al de Mazarrón recuperar la tercera plaza de la clasificación del Mundial, confirmándose como el más regular de la temporada tras las Aprilia de Jorge Martín, quien sufrió una caída, y Marco Bezzecchi, quien solo ha podido ser noveno en una prueba donde el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, ha cruzado la línea de meta en la duodécima posición.

Después de marcar la 'pole' en los entrenamientos, la segunda de su vida deportiva en MotoGP, Pedro Acosta ha realizado una buena salida, pero rápidamente se han situado a su rueda Álex Márquez y Johan Zarco. 'El Titurón' ha mantenido a raya al catalán hasta la cuarta vuelta, cuando el subcampeón del mundo en 2025, con mayor punta de velocidad, ha conseguido adelantar al de KTM, quien posteriormente también se ha visto sorprendido por Raúl Fernández. Ha llegado a rodar tercero Acosta, pero en el tramo final ha superado a Fernández para ponerse al rebufo de Álex Márquez, a quien le ha metido la rueda sin lograr el adelantamiento en una última vuelta emocionante. Pero el de Ducati ha sobrevivido al ataque de un Acosta que, en cualquier caso, se ha mostrado satisfecho. "Sabemos que estamos un paso por detrás de las Ducati. Por eso, el segundo puesto es de valorar y hemos conseguido información de cara a la carrera de mañana", ha manifestado.