Triatlón
Natalia Hidalgo y Jesús Montoya triunfan en el Triatlón de Cartagena
El deportista del club Archena Sipcam se impone por segundo año consecutivo en una prueba con más de 450 participantes
Los murcianos Natalia Hidalgo y Jesús Montoya fueron los triunfadores en la decimonovena edición del Triatlón de Cartagena, una prueba de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie que llenó durante la jornada la terminal de cruceros cartagenera con la celebración de pruebas para todas las edades con más de 450 participantes.
Hidalgo, nacida en Linares pero criada en Murcia, se impuso con un tiempo de 1h.14:49, aventajando en más de dos minutos a la júnior del Koryo Torre Pacheco María Lucía Castañón (1h.16:56), completando el podio Marina Inglés, del Triatlón Murcia, con 1:18:11.
En hombres, el sub-23 Jesús Montoya, del Archena Sipcam, se llevó el triunfo en Cartagena por segundo año consecutivo con un registro en meta de 1h.02:23, siendo segundo Marcos Gómez (1h.02:56), y tercero, Daniel Pla (1h.03:01), que también pertenece al Triatlón Murcia.
Por categorías, los ganadores fueron Pla e Higaldo (absoluta), Fernando Rodríguez y María Castañón (júnior), Montoya y Paula Garrote (sub-23), Pablo Pérez y Annika Asselman (veteranos 1), Sebastián García y Natalia Clavel (V2), José Miguel López y Luz Divina Acarreta (V3), y Manuel Cánovas (V4).
Categorías menores
En las pruebas para menores, Javier Ruiz, en hombres fue el mejor juvenil seguido por Daniel Cánovas y Sergio Ros; y en cadetes, victoria de Eneko Manzano por delante de Arturo García y Arturo Asensio. En mujeres, Rania Eroussafi y Alba Martínez fueron las más veloces en juveniles y cadetes, respectivamente, completando el primer podio Erika Soto y Noah López; y el segundo, Marina Fernández y Nayra Novoa.
En infantil masculino, victoria de Guillermo Gutiérrez por delante de Pedro García y Carlos Palazón; y en mujeres, triunfo de Wojcieh Szyp, con Vega González segunda y Cloe Ortín, tercera.
Por último, en alevines, se impuso Sergio Navarro por delante de Daniel Franco y óscar Martos; y en mujeres, Leyre Pintado con Paula Ewelina Iwaszko y Mar Gutiérrez segunda y tercera.
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