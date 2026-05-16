Mazarrón e Imperial lo dejan todo para la vuelta

En el Artés Carrasco, el Mazarrón y el Real Murcia Imperial se enfrentaron en la ida de la semifinal regional del play off y el resultado (1-1) deja la eliminatoria en el más absoluto de los equilibrios de cara al choque de vuelta que se disputará el próximo domingo en Nueva Condomina.

Desde el primer silbato quedó claro que ninguno de los dos conjuntos había viajado hasta Lorca a especular. Ritmo alto, presión intensa y muy poca concesión al error en las primeras líneas. Los locales, que han hecho de la valentía su seña de identidad a lo largo de esta temporada, se sintieron cómodos en ese escenario de ida y vuelta que tanto les gusta. Y no tardaron en recoger el fruto de esa osadía.

Ficha técnica Mazarrón: Lolo, David Ardil (Juanes, 82), David Jiménez, Murillo, Gastón, Taborda, Puche (Johan, 70), Iñaki (Souley, 82), Yanfree, Saúl y Arturo. Real Murcia Imperial: Manu García, Eloy, Joselu, David Martínez, Rubén Vila, Joao Costa, Samuel Guzmán, Arturo (Hugo Porras, 80), Álex Meca, Raúl Martínez (Divine, 80) y Rubira (Alemany, 70). Goles: 1-0. Min. 14: Saúl. 1-1. Min. 17: Raúl Martínez. Árbitro: Sánchez Navarro. Amarillas a Gastón; y a Joselu. Expulsó al local Saúl por doble amarilla (65). Campo: Francisco Artés Carrasco.

Fue en el minuto 14 cuando el Mazarrón se adelantó en el marcador. Una arrancada por la banda izquierda terminó con Gastón llegando con determinación hasta la línea de fondo para meter un balón medido al corazón del área. El guardameta grana Manu García no pudo atrapar el envío, y Saúl, atento como pocos, aprovechó el regalo para empujar el balón al fondo de las mallas.

Una jugada del partido entre el Mazarrón y el Real Murcia Imperial / Lorca Deportiva

Sin embargo, el Imperial no acusó el golpe. En el 17, Raúl Martínez recibió un pase exquisito de Meca que partió en dos la defensa mazarronera. El delantero grana no perdonó y, con la zurda, batió al portero local para establecer la igualada. Un gol que evidenció la calidad de la plantilla imperial y que devolvió la tranquilidad a los visitantes.

El tramo inicial del partido deparó más emociones. En el minuto 23, el centrocampista grana Arturo probó fortuna con una volea desde la frontal del área que rozó la escuadra. Cuatro minutos más tarde, en el 27, fue el propio Saúl quien estuvo cerca de devolver la ventaja al Mazarrón con un remate que se fue al palo. El fútbol, caprichoso como siempre, negó el segundo tanto a ambos equipos antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con el mismo guion que la primera, pero el encuentro dio un giro inesperado en el minuto 64. Saúl, el autor del gol local y uno de los jugadores más activos del Mazarrón, vio la segunda cartulina amarilla por una falta en el centro del campo, una acción sin aparente peligro que le costó cara. La expulsión cambió el curso del partido. El Imperial, con superioridad numérica, apretó y obligó al cancerbero local Lolo a emplearse a fondo.

En el 75, Arturo tuvo la única del cuadro local en la segunda parte con un remate de cabeza en una falta lateral. Los locales, con diez hombres, lucharon con uñas y dientes para conservar el resultado. En el 78, David Martínez lo intentó con un disparo lejano que no encontró portería.

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El Mazarrón supo sufrir y administrar los minutos finales con oficio y orden defensivo, durmiendo el partido cuando la situación lo requería. El empate deja todo abierto. La Nueva Condomina dictará sentencia el próximo domingo.