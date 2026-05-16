Joel Jorquera despierta al Real Murcia de la pesadilla del descenso en Torremolinos

La plantilla más decepcionante que se recuerda en los últimos años en el Real Murcia decidió este sábado tener un pequeño gesto con esos aficionados a los que tantos disgustos han dado. Por una vez asumieron el compromiso del que tantas semanas se llevan olvidando para ganar con claridad en el campo del Juventud Torremolinos (1-3) y evitar el trauma de tener que pelear por el descenso el próximo fin de semana frente al Eldense. No tendrá que sufrir esa condena el murcianismo. Y es que este sábado, por fin, la permanencia del Real Murcia ha quedado sellada. Por una vez, los malvados, papel que tantas veces han interpretado los de Nueva Condomina, logran la paz.

Cuando te entran a la primera, o a la segunda, todo es más fácil. Y eso le sucedió este sábado al Real Murcia en Torremolinos. Cuando más apretaba la clasificación, cuando los resultados eran tan adversos que el colchón sobre el descenso se reducía a prácticamente nada, cuando parecía que los granas estaban condenados a jugarse un 'a vida o muerte' en la última jornada, Joel Jorquera apareció para poner fin a la pesadilla de la pelea por el descenso. Y aunque a la media hora los murcianistas ya ganaban con un gol que se hizo esperar hasta siete minutos entre revisión y revisión, la primera media hora en El Pozuelo fue de alta tensión. Y es que, mientras que en el duelo entre malagueños y murcianistas apenas sucedía nada, en el resto de campos en los que también jugaban los de Curro Torres todo se ponía en contra, tan en contra que daba miedo mirar la clasificación.

Pero la victoria del Betis Deportivo o el gol inicial del Nástic quedó en un segundo plano cuando Juan Carlos Real puso la alfombra roja para mandar un balón que Joel Jorquera convirtió en el 0-1. Un gol que se hizo esperar. Primero porque el colegiado tuvo que corregir a su asistente, que lo había anulado por un fuera de juego inexistente, y segundo porque el Torremolinos reclamó una falta en el inicio de la jugada, acción que tampoco fue considerada por el árbitro para alegría de los granas.

Ficha técnica JUVENTUD TORREMOLINOS: Barragán, Javi Mérida, Fernández, Nico Delmonte, Fran García, Climent, Fran Gallego, Diao (González, 62), Moreno, Camacho y Ribeiro (Pito Camacho, 67). REAL MURCIA: Gazzaniga, David Vicente, Héctor Pérez, Jorge Sánchez (Jon García, 63), Cristo Romero, Óscar Gil, Moyita, Juan Carlos Real (Palmberg, 78), Joel Jorquera (Víctor Narro, 78), Pedro Benito y Flakus. GOLES: 0-1. Min. 31: Joel Jorquera. 0-2. Min. 41: Joel Jorquera. 0-3. Min. 89: Flakus. 1-3. Min. 90+6: Alejandro Camacho. ÁRBITRO: Manuel García. TARJETAS: Amarillas a los locales Fran Gallego y Salguero (banquillo), y a los granas Juan Carlos Real, Cristo Romero, Isi Gómez (banquillo) y Víctor Narro. ESTADIO: El Pozuelo.

El 0-1 permitía al Real Murcia no tener que mirar a otros campos. El 0-1 premiaba a un Joel Jorquera que ha llegado al tramo final en plena forma. Ya en el 27, tras un buen centro de David Vicente, había exigido hasta en dos ocasiones a Bernabé Barragán. Y a la segunda, lograba el gol más importante de la temporada. Pero que Joel Jorquera estaba empeñado en ser el MVP en Torremolinos se demostró en el 41, cuando de nuevo apareció en el momento y lugar correcto para golpear de forma acrobática un balón despejado por el meta que acabó otra vez subiendo al marcador.

Eficacia máxima

La eficacia, tantas veces en contra, esta vez permitía al Real Murcia encarrilar la tan deseada permanencia. Porque la primera parte fue realmente igualada, con dos equipos miedosos viendo todo lo que había en juego, pero por una vez los de Curro Torres fueron mejores en el área. De hecho, Gazzaniga solo tuvo que intervenir una vez, tras una falta lateral, pero la acción estaba anulada por fuera de juego.

Ni con el marcador a favor, ni con la clasificación dando la permanencia matemática al descanso, los aficionados del Real Murcia no eran capaces de relajarse. Y es que, pese a los antecedentes desfavorables, los granas iniciaban la segunda parte dando protagonismo a un Juventud Torremolinos que también necesitaba puntuar para dejar atrás la pelea del descenso. No era un asedio, pero sí tomaban el control los locales, empezando a asomarse al balón del área de Gazzaniga, y teniendo en cuenta las facilidades defensivas que suele dar el equipo de Curro Torres, no parecía la mejor forma de afrontar el segundo periodo.

Once titular del Real Murcia / LOF

Pero en un segundo plano tuvo el Real Murcia la oportunidad de marcar el tercero. Otra vez fue Joel Jorquera el que apareció para tirar de los suyos. En este caso aprovechó su velocidad para colarse hasta la cocina y servir atrás un balón rematado por Flakus y despejado una vez más por un acertadísimo Bernabé Barragán (59').

La mejor noticia para el Real Murcia es que los minutos pasaban y el Juventud Torremolinos, pese al esfuerzo para intentar llegar al área, parecía controlado.

Retrasando los cambios

Llegado el minuto 80 no le quedó otra que mover el banquillo. Es verdad que en el 65 había realizado su primer cambio, pero fue por obligación. No podía continuar con molestias físicas Jorge Sánchez y el preparador grana tiraba de Jon García, el único central sano en el banquillo. Sin embargo, cualquier otra modificación daba un poco de miedo, sobre todo teniendo en cuenta cómo en las últimas jornadas el equipo se ha venido abajo cada vez que Curro Torres tira de los suplentes. Aguantó lo que pudo el valenciano, pero en el 78 no le quedó otra que intentar dar un poco de oxígeno al ataque. Era entonces cuando Palmberg y Víctor Narro saltaban al campo por Juan Carlos Real y Joel Jorquera.

Esta vez no hubo espacio para mirar con lupa a los recién saltados al campo. Como aprendiendo la lección después de tantos puntos dejados escapar en los últimos minutos, el Real Murcia supo jugar al otro fútbol en el tramo final, intentando robar algunos segundos al reloj y obligando al Torremolinos a bajar los brazos antes de tiempo.

Y cuando ya se esperaba el final, dado que nadie confiaba en una reanudación larga, todavía dio tiempo para ver dos goles más. Aunque, por una vez, esos tantos prosteros no costaron puntos los murcianistas.

Flakus sentencia

Era el Real Murcia el que confirmaba su victoria y la permanencia con el 0-3, un gol en el que Flakus aprovechaba una asistencia de Víctor Narro (89). Por una vez, el futbolista cedido por la Sampdoria era protagonista positivo. Llama la atención que justo unos segundos antes veía una tarjeta amarilla que es la quinta de la temporada, lo que hace que se despida antes de tiempo al no poder jugar contra el Eldense el próximo sábado por sanción.

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Pero para no perder la tradición, en la prolongación, el Real Murcia encajó. Cometían penalti los granas en el 95 y Alejandro Camacho no desaprovechaba la oportunidad para batir a Gazzaniga. Sin embargo, poco daño hace ese tanto, cuando la victoria ya era grana y la salvación también.