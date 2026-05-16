Fútbol sala
El Jimbee suple a Chemi con el fichaje de Di Fanti
El portero brasileño firma hasta final de temporada con el cuadro cartagenero, que pierde a Chemi para el resto de la temporada debido a su lesión durante las semifinales de Champions League
Ya tiene nuevo portero el Jimbee Cartagena. Lo ha anunciado en la tarde de este sábado a través de un comunicado oficial: Adriano José Fanti se une al conjunto cartagenero hasta final de temporada. El portero brasileño recala en la ciudad trimilenaria en plena madurez a sus 37 años y llega libre. No tenía vinculación contractual con ningún club después de terminar el curso pasado en Jaraguá Futsal. Cubre así el Jimbee su portería, desguarnecida tras la lesión de rodilla de Chemi en la Final Four de Champions League y que únicamente contaba con el cartagenero Chispi.
Era la única solución para Jimbee si quería reforzarse bajo palos. A estas alturas de la temporada, sólo le quedaba el mercado de hombres libres. En Di Fanti encuentra el cuadro rojiblanco un portero de garantías que ha pasado prácticamente la totalidad de su carrera en su país natal. En Brasil ha jugado para Cascavel, Marreco, Pato, Intelli o Jaraguá, ganando tres ligas, una Superliga y dos Copas Libertadores.
Tiene una corta experiencia europea con el Ferreira do Zêzere portugués y con el Sibiryak ruso. El club ultima los detalles burocráticos para que el portero pueda jugar cuanto antes. La idea es que viaje con el equipo a Cáceres para disputar la Final Four de la Copa del Rey el próximo sábado 23 de mayo. Se espera una adaptación relámpago para ofrecer un impacto positivo en los dos meses de competición que restan para Jimbee Cartagena, con la disputa de la eliminatoria copera y el play off por el título de liga, que arranca el 28 o 29 de este mes.
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