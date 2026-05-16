El Jimbee Cartagena cumple en Navarra y finaliza cuarto en liga

El Jimbee Cartagena certificó una valiosa victoria por 1-2 en su visita al Pabellón Ciudad de Tudela, doblegando a un defenestrado Ribera Navarra que ya no se jugaba más que el orgullo. El conjunto cartageneroo acudía a tierras navarras con una premisa ineludible en la libreta de Duda: había que cambiar el chip de manera inmediata tras el extenuante desgaste físico y emocional de la Champions, y el vestuario cumplió. El arranque del encuentro retrató a un Jimbee dominador, aseado en la circulación y con la firme intención de marcar territorio para disipar cualquier atisbo de sorpresa o relajación. Fruto de ese empuje llegó el primer zarpazo de la tarde. Cuando corría el minuto 8 de juego, el pívot internacional Osamanmusa abría la lata para los visitantes, plasmando en el electrónico la evidente superioridad cartagenera; la jugada nació de una brillante acción individual de Cortés por la banda izquierda, cuyo balón envenenado provocó un rechace corto del guardameta local que el habilidoso jugador tailandés, con un chut cruzado inapelable, mandó al fondo de las mallas.

Sin embargo, esa prometedora puesta en escena se fue diluyendo paulatinamente y la falta de continuidad en el juego posicional impidió al cuadro de la trimilenaria encarrilar el choque por la vía rápida. Lejos de amedrentarse por el marcador adverso, el Ribera Navarra, herido en su orgullo en sus últimos coletazos en la élite nacional, estiró líneas con valentía y comenzó a hilvanar posesiones largas aprovechando ciertos momentos de desconexión defensiva de los rojiblancos. El premio a la insistencia de los de Tudela llegó en el minuto 15, cuando el veterano Terry aprovechó una desatención en la zaga cartagenera para firmar la igualada tras regatear a Chispi.

El tanto de la igualada espoleó de nuevo a los de la trimilenaria. La fortuna, no obstante, se alió de forma descarada con el bando navarro en un tramo final de la primera parte donde el Jimbee acumuló méritos más que suficientes para marcharse con ventaja. La madera se interpuso de manera cruel hasta en dos ocasiones en el camino hacia el gol: primero fue el pívot Pablo Ramírez quien estrelló el balón en la madera tras rápida jugada de Mellado, y posteriormente, al filo del descanso, un potente lanzamiento del molinense Darío Gil se topó nuevamente con el poste, dejando unas injustas tablas en el intermedio.

Tras la reanudación del encuentro, la fe y la insistencia de la maquinaria cartagenera obtuvieron su justa y merecida recompensa en los primeros compases del segundo acto. Una vertiginosa y precisa acción individual de Tomaz desarboló por completo el entramado defensivo del conjunto local; el cierre sirvió el cuero en bandeja para que Darío Gil, llegando con potencia, fusilara la portería navarra con un certero derechazo que establecía el 1-2. A partir de ese momento, el Jimbee Cartagena manejó la posesión del partido con muchísima mayor solvencia y veteranía, generando las opciones más claras de la segunda mitad para haber ampliado la renta y sentenciado el choque, pero sin acierto.

Los instantes finales de la contienda exigieron al Jimbee un ejercicio de pura resistencia, orden táctico y sufrimiento colectivo. El Ribera Navarra, consciente de que eran sus últimos minutos en Primera, quemó todas sus naves y arriesgó con el juego de cinco amparado por el empuje de su público, pero la solidísima estructura defensiva diseñada por Duda emergió con autoridad en el área para secar las acometidas locales y blindar tres puntos de oro. Con el pitido final, las miradas en el banquillo se dirigieron de reojo y con expectación hacia las pantallas para comprobar los resultados de otros pabellones: la victoria simultánea del Palma Futsal impidió el asalto definitivo a la tercera plaza de la clasificación, pero el botín de la cuarta posición, vital para los intereses meloneros, ya estaba a buen recaudo en las alforjas del equipo.

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Con este triunfo de oficio concluye la exigente fase regular y arranca oficialmente el territorio de los valientes, la hora de la verdad donde se deciden los títulos. El Jimbee Cartagena pone el punto final a esta etapa con las constantes vitales y la moral en su punto álgido, oteando ya en el horizonte una eliminatoria de cuartos de final frente a un histórico del fútbol sala nacional como el Movistar Inter. La moneda ya está en el aire y las espadas en todo lo alto, pero los hombres de Duda contarán con la tranquilidad de saber que la primera gran batalla y el hipotético partido de desempate se decidirán al calor y bajo el aliento incondicional del Palacio de Deportes de Cartagena.