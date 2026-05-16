El Jimbee, al asalto del tercer puesto en el cierre de la liga

El último escalón de la liga regular lleva al Jimbee Cartagena hasta tierras navarras. Allí aguarda el Ribera Navarra (a las 13:00, televisado por La Liga Plus), un conjunto que transita ya por el amargo desierto del descenso. Colista con apenas 11 puntos y matemáticamente defenestrado desde hace semanas, el equipo local representa un arma de doble filo: la de un rival sin presión que podría actuar como juez involuntario de la zona noble. Sin embargo, para el Jimbee Cartagena, el envite se presenta como una oportunidad para terminar la liga subiendo una posición.

El tablero de ajedrez en el que se ha convertido esta última jornada dibuja un escenario en el que el Jimbee puede ser o no cabeza de serie. Los cartageneros inician la fecha en la cuarta posición, con 47 puntos, acechando a un Palma Futsal que solo aventaja en un suspiro a los de Duda. La igualdad es máxima, pues el Inter Movistar iguala en puntuación a los rojiblancos. En el escenario menos optimista, el Jimbee caería a la quinta plaza, un lugar que, curiosamente, no es extraño para la entidad: desde esa misma posición arrancó sus dos últimas andaduras en el play off y que terminaron con el título nacional. Pero la ambición actual dicta otra sentencia; el vestuario quiere la tercera posición para asegurar el calor de su afición en el cruce de cuartos de final.

No será un camino exento de espinas, sobre todo por la sensible baja de Chemi. El guardameta mazarronero, pilar fundamental en la estructura defensiva y de vestuario, ha dicho adiós a lo que resta de curso tras pasar con éxito por el quirófano para restañar una lesión en el menisco de su rodilla derecha. Su ausencia obliga al equipo a una cohesión extra en una fase donde los errores se penalizan con la eliminación.

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Ganar en Tudela no es solo una cuestión de puntos, es una declaración de intenciones. Sumar de tres significaría realizar un ‘cambio de chip’ necesario tras el desgaste emocional y físico de la competición europea. El Jimbee Cartagena no solo viaja a Navarra para cumplir el expediente. También viaja para alimentar la llama de la motivación de cara a unas eliminatorias donde el objetivo es único: revalidar el título de campeón de liga y demostrar que el bronce europeo es solo el prólogo de una nueva temporada dorada para el cuadro cartagenero.