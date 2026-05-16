El FC Cartagena cae en Ibiza y desaprovecha la oportunidad de ser quinto

Derrota del FC Cartagena en un mal partido en Ibiza. Unos desastrosos primeros diez minutos arrasaron con las esperanzas albinegras en la penúltima jornada de liga cuando necesitaban la victoria para maximizar sus opciones de play off. Los goles de Theo Valls y Javi Eslava fueron insuperables para un Cartagena que no generó nada hasta pasada la media hora.

Un tanto de Luismi en el 36 devolvió las esperanzas al equipo, pero el desorden y la poca creatividad lo frenaron. La mala suerte, que puso la madera por el medio en dos ocasiones, y el buen nivel de Paradowski, que evitó el tanto en varias acciones, mantuvieron por detrás a los cartageneros. En el descuento, Bebé hizo el 3 a 1 definitivo ante un Cartagena volcado.

Los nervios jugaron una mala pasada al cuadro albinegro al inicio del partido. El premio que había en juego era muy grande y la presión pudo con los jugadores. En apenas diez minutos, el Cartagena se vio dos goles por debajo en el marcador.

El equipo de Íñigo Vélez saltó al césped convencido de su misión. Comenzó presionando arriba la salida de balón celeste, pero pronto se vio que no estaba concentrado el equipo de la ciudad trimilenaria. La presión fue ineficaz y dejó muchos espacios para que el Ibiza saliera con facilidad hacia campo rival.

Ya se había acercado al área el equipo de Miguel Álvarez con un centro infructuoso. En el siguiente acercamiento llegó el primer gol. Otro centro al área repelido por la zaga cayó en la frontal del área, donde Theo Valls tuvo tiempo de pensar, acomodar el cuerpo y pegarle a portería sin que nadie le encimara. Le pegó el centrocampista con violencia y sorprendió a un Lucho García que pudo hacer algo más. El meta se lanzó, pero tocó el balón ya dentro de su portería en el 1 a 0.

No terminó ahí el drama de la primera mitad. Aunque comenzó a recuperar balones el cuadro albinegro mejorando en la presión, se precipitó cuando pisó campo contrario. Así se desordenó y recibió el segundo a los diez minutos. Con un ataque muy estático, el Ibiza llevó el balón hacia Arnau Solà en la izquierda y el exalbinegro centró raso sin demasiada fe. Los centrales, confiados, dejaron pasar el cuero hacia su portero, pero Javi Eslava se filtró entre los dos para puntearlo sobre la salida de Lucho, que tampoco estuvo acertado en esta acción del 2 a 0.

Dos errores y dos goles evitables que alejaban demasiado al Cartagena de su objetivo. Pudo ser peor, ya que en el tercer error perdonó Eslava completamente solo ante Lucho. Larrea se equivocó sacando el balón desde atrás y el delantero se plantó en el mano a mano fruto de un rebote, pero la mandó al larguero con todo el tiempo del mundo.

La mala ocupación del centro del campo generaba todos los problemas al conjunto portuario. En ataque, el equipo era inoperante, lento, previsible. En defensa, un desastre. Todos los despejes eran para el rival, que encontraba los espacios sin esfuerzo. Cuanto más quería atacar el Cartagena, más miedo le metía el Ibiza con transiciones que pudieron significar el tercero. Nsukula volvió a perdonar en el 23 cuando ya pisaba área pequeña.

Resquicio de esperanza

Agarró la pelota el Cartagena, obligado por el resultado. Creció con la aparición de De Blasis, Rahmani y Luismi. A la media hora consiguió generar su primera ocasión de peligro real con un pase filtrado a Perejón, un centro que sacó el portero y un balón suelto que casi aprovecha Luismi a la media vuelta. Sería el aviso del gol que metió poco después. Seis minutos más tarde, el 2 a 1 llegó en circunstancias similares.

Por la banda contraria, Nacho filtró para Nil Jiménez, que centró templado para Perejón en el segundo palo. El control del lateral generó una indecisión en la zaga ibicenca que aprovechó Luismi, de nuevo a la media vuelta. Sobre el punto de penalti, le pegó pegado al palo, imposible para el meta rival.

Tras el tanto, se creció mucho el conjunto portuario. La tuvo Ortuño en otro centro atrás desde línea de fondo y pudo poner el empate Nacho con un increíble disparo desde media distancia que se estrelló en la escuadra. Terminó la primera parte el Cartagena mucho más metido y tuvo en los pies de Rahmani el tanto antes del descanso, pero se lo negó en dos ocasiones Paradowski.

Volvió a rodar la pelota con la entrada de Eneko Ebro por Aridane y el cuadro portuario continuó con la idea de empatar. No le sonrió la fortuna en ninguna acción al cuadro albinegro. Ni la entrada de Benito Ramírez y Edgar Alcañiz cambió el ritmo del partido. El conjunto portuario lo intentó y lo intentó, pero se topó con la madera de nuevo, con Paradowski y con las constantes interrupciones de un encuentro atrancado.

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Fue muriendo el partido con un Cartagena cada vez más desesperado y, en una última contra, ya en el añadido, Bebé hizo el 3 a 1. El pitido final se sintió como el adiós al play off, pero la derrota del Europa frente al Nàstic (2-1) sigue dejando al cuadro portuario a un punto de la promoción. En la última jornada se decidirá todo con un FC Cartagena - Betis Deportivo y un Europa - Ibiza.