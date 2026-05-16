ElPozo y Jimbee solo se cruzarían en la final: así quedan los play off

Punto y final a la fase regular en la Primera División de fútbol sala, que ya ha dejado definidos tanto los descensos como el cuadro definitivo del play off por el título de liga, que arrancará la próxima semana. Ribera Navarra y Alzira no pudieron evitar la pérdida de categoría y jugarán la próxima temporada en Segunda División, mientras que los ocho mejores equipos del campeonato ya preparan la lucha por el campeonato.

En clave regional, tanto ElPozo Murcia como Jimbee Cartagena afrontan las eliminatorias con serias aspiraciones de pelear por el título. El conjunto murciano finalizó la liga en una meritoria segunda posición y se enfrentará en los cuartos de final a Jaén, séptimo clasificado. Los de Murcia contarán con el factor pista a favor en una eliminatoria exigente ante un rival siempre competitivo.

Por su parte, el Jimbee Cartagena cerró también la fase regular con victoria, aunque el triunfo no fue suficiente para superar a Palma Futsal, que goleó en su compromiso y conservó la tercera plaza. De esta forma, el equipo entrenado por Duda se medirá a Inter Movistar en los cuartos de final, con ventaja de campo para los cartageneros. En caso de superar al histórico conjunto madrileño, todo apunta a un posible cruce frente al Barça en semifinales.

Los otros duelos de cuartos de final son Palma - Manzanares y Barça - Valdepeñas.

ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena únicamente podrían verse las caras en la gran final por el título liguero al ir por diferentes partes del cuadro, siempre y cuando ambos consigan superar tanto los cuartos de final como las semifinales.

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Además, alcanzar la final tendría un premio añadido de enorme importancia, ya que los dos finalistas obtendrán billete directo para disputar la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League.