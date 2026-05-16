El 23, el número que puede darle el factor cancha al UCAM Murcia

Uno de los números más mágicos y asociados al mundo del baloncesto le puede abrir al UCAM Murcia CB la puerta hacia otra gesta histórica. Porque, a falta de tres jornadas para el final de la liga regular, el conjunto universitario suma 22 triunfos y tiene al alcance una cifra que, observando la última década de la ACB, suele equivaler casi siempre la recompensa de finalizar el curso entre los cuatro primeros clasificados. Es decir, la posibilidad de poder contar con el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título.

Después de caer ante el Kosner Baskonia el pasado jueves en el Buesa Arena (87-80), todo se ha apretado todavía más en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el UCAM Murcia cuenta con margen de sobra para acabar logrando su objetivo en esta recta final. Y es que, en la última década de la Liga Endesa, tan solo en dos ocasiones se necesitaron más de 23 victorias para acabar entre los cuatro primeros clasificados. Es decir, tan solo una más de las 22 con las que actualmente cuenta el club murciano su casillero.

Radebaugh, Cacok y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Real Madrid. / ACB Photo/Sara Gordon

Una cifra que tiene prácticamente a tiro, y que podría amarrar este domingo (12.30 horas, DAZN) ante el Unicaja Málaga, que se juega sus opciones de entrar en el play off, en el Palacio de los Deportes. Porque de los tres partidos que debe afrontar el UCAM Murcia en esta fase decisiva, dos serán ante su público. Recibirá al conjunto malagueño esta jornada, mientras que siete días más tarde visitará al Casademont Zaragoza, un partido que recientemente se ha modificado su horario al celebrase el próximo domingo 24 a las 12.30 horas, en lugar de las 17.00 horas, para después cerrar la fase regular el 29 de mayo frente al Hiopos Lleida en el Palacio. Tres encuentros que pueden convertir una temporada histórica en algo inolvidable.

Porque en la última década tan solo el Baskonia, en el curso 2020-2021, que se contó con 19 equipos en lugar de 18, y el Unicaja Málaga en la campaña 2022-2023, se han quedado fuera del Top-4 después de conseguir 23 y 24 victorias, respectivamente. No es una garantía absoluta, pero sí una referencia muy poderosa. Porque en el resto de temporadas, los 23 triunfos fueron suficientes o incluso sobraron. Así pues, el Valencia Basket fue cuarto con 21 en la 2023-24, temporada en la que el UCAM Murcia fue quinto con el mismo balance y terminó disputado las finales de la ACB. También el Joventut fue cuarto con 22 en la 2021-22, mientras que el Unicaja igualó exactamente las 23 victorias el pasado curso.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Baskonia en el Buesa Arena. / ACB Photo/Aitor Bouzo

El corte realmente seguro para acceder al Top-4, teniendo en cuenta los números de la última década, y a excepción de la temporada 2019-2020 que se acabó suspendiendo por la irrupción del coronavirus, es el de 24 partidos ganados. O lo que es lo mismo, el UCAM Murcia se podría asegurar el factor cancha sacando adelante únicamente su dos encuentros del Palacio de los Deportes. Un registro que también le permitiría igualar su mejor balance como local en una misma temporada, al ceder tan solo dos derrotas, como ocurrió también en la 2023-2024.

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Un enfrentamiento directo

Además, también hay que añadir a todo esto el calendario del resto de rivales que están pugnando por esas tres posiciones, ya que el Real Madrid tiene asegurado el primer puesto. Por lo que hay que tener en cuenta el duelo entre el Barça y el Valencia Basket, un partido que puede ser vital, dependiendo de cómo se den el resto de los resultados, y que se ha fijado para el próximo domingo 31 de mayo. El Baskonia, por su parte, también le aguarda un duelo ante el Real Madrid el próximo día 27 o frente a un Unicaja que, al igual que este domingo, podría estar jugándose sus útlimas balas por el play off.