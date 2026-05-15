El UCAM Murcia rendirá tributo a Randy Owens

El UCAM Murcia CB rendirá homenaje a Randy Owens este domingo en el partido ante el Unicaja Málaga de la Liga Endesa (12.30 horas, DAZN). El club universitario, dentro de los actos por el cuarenta aniversario desde la fundación de la entidad, ha reservado este encuentro en el Palacio de los Deportes para recordar al primer jugador norteamericano que vistió la camiseta de la entidad en 1986.

Así lo ha anunciado el propio UCAM Murcia con un vídeo a través de sus canales oficiales. No obstante, no se trata del primer 'guiño' hacia Owens esta temporada. Y es que tras el éxito del diseño de su primera equipación, inspirada en la indumentaria que se utilizó en el año 1996, año en el que jugó su primera Copa del Rey al ser el equipo anfitrión. El club universitario enfocó su tercera equipación en la década de los 80, años en los que Owens completó tres temporadas con el conjunto murciano.

De hecho, por el 40 aniversario, LA OPINIÓN realizó una revista conmemorativa con un apartado especialmente dedicado a Randy Owens, donde se desvela que fue autor de 2.641 puntos durante su trayectoria en Murcia junto a más anécdotas. En diciembre de 2015, el jugador estadounidense falleció a los 56 años de edad víctima de un cáncer.

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Tercera equipación del UCAM Murcia CB que lucirá este sábado en el Palacio. / UCAM CB

Fue anunciado por Roger L. Leysath Sr., un amigo del genial alero que marcó época en la Región a su paso por el Júver Murcia, «el Centro Recreativo Danny E. Rumph II de Filadelfia», un colegio de niños con problemas de adaptación social del que era director, perdió a uno de sus «hermanos». Justo cuando se iban a cumplir 30 años desde que llegó a Murcia, donde estuvo casi cinco años y dejó infinidad de amigos, el corazón de Owens dejó de latir después de varios meses hospitalizado.