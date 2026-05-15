Motociclismo
Pedro Acosta zanja su pique con Fabio Di Giannantonio
El mazarronero entierra el hacha de guerra con el italiano antes del Gran Premio de Cataluña
«A mí nadie me adelanta mirándome, esta me la guardo» dijo Pedro Acosta cuando el pasado domingo, en el Gran Premio de Francia, el italiano Fabio Di Giannantonio, del VR46, le ‘robó’, desafiándole con una mirada en el último momento, el cuarto puesto. Pero ayer, a su llegada a Montmeló, el piloto de Mazarón enterró el hacha de guerra. Incluso se avergonzó de lo ocurrido: «Pensándolo en frío, estábamos luchando por un cuarto, que nos tendría que dar vergüenza, no solo a mí, a los dos por hacer estos shows por un cuarto puesto. Es momento de pasar página», declaró.
Acosta, que es cuarto en el Mundial de MotoGP, ocupó ese mismo puesto el año pasado tanto en el gran premio, donde marcó la vuelta rápida, como en la carrera al sprint. En Francia aparecieron de nuevo los problemas con los neumáticos en su KTM, un hecho que provoca que no tenga «muchas expectativas» ante el dominio de las Aprilia y las omnipresentes Ducati, con las que Fermín Aldeguer, ya con menos molestias por la operación que sufrió el pasado mes de enero, espera estar más cerca del ‘top 5’ de la categoría.
Máximo Quiles quiere más
En Moto3, Máximo Quiles llega como líder destacado al circuito donde el año pasado solo fue duodécimo. El murciano espera extender su dominio en el campeonato después de obtener dos victorias consecutivas. «Quiero más, pero para seguir sumando, tengo que estar concentrado e ir poco a poco», manifestó el piloto de Murcia, que ha sumado hasta el momento el 92% de los puntos. Álvaro Carpe, por su parte, quiere borrar el mal sabor que le dejó Le Mans, donde sufrió una caída. «El accidente fue fuerte, pero estoy al 100%. Estoy deseando hacerlo bien en un circuito que me gusta mucho», dijo.
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