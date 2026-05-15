Gimnasia Rítmica
Murcia, tercera en el Nacional Copa Base de Conjuntos
El Cronos de Puente Tocinos logra dos oros en el torneo celebrado en Santander
Santander acogió el Nacional Copa Base de Conjuntos de gimnasia rítmica, donde varios clubes de la Región volvieron a lograr resultados sobresalientes, además de llevar a la Federación Murciana al tercer puesto por Autonomías. El Club Cronos de Puente Tocinos logró dos medallas de oro en las categorías prebenjamín e infantil. Además, el Rítmica Santomera fue cuarto en alevín y noveno en prebenjamín, mientras que las juveniles del Cronos fueron sextas. Asimismo, en la primera fase de la Copa de España de Conjuntos, destacaron los títulos que lograron el Rítmica Santomera, en infantiles, y el Cronos, en senior, categoría esta última donde hubo un doblete de la Región al acabar segundo el Santomera. También destacó el quinto puesto del Santomera en alevines y el noveno del Cronos en Primera Categoría.
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