Juventud Torremolinos - Real Murcia: dos equipos espejo en el momento decisivo

El Real Murcia nunca ha logrado despegar esta temporada. No lo hizo cuando se encontraba cerca de la parte alta de la clasificación, después de firmar su peor arranque de curso en años, ni tampoco cuando aceptó que su realidad se limitaba a pelear por la salvación. Con todo esto, el conjunto grana encarna una auténtica dicotomía desde hace bastante tiempo. Porque fue confeccionado para pelear por el ascenso, pero ha terminado luchando tan solo por la permanencia en Primera Federación, siendo capaz de competir contra los de arriba mientras tropieza ante los de abajo.

En las últimas semanas ha sido capaz de sumar valiosos puntos ante el Atlético Madrileño, el Europa o el Sabadell, pero las derrotas ante rivales directos por la tranquilidad, como frente al Antequera, Nástic o Betis Deportivo, le tienen todavía en vilo. Y ahora, a dos jornadas para el final, visita a un Juventud Torremolinos este sábado (21.00 horas, Movistar +) con la necesidad de no fallar para no jugárselo todo a una carta en la última jornada ante un Eldense que ahora mismo tiene en su mano el ascenso directo a Segunda División.

Una victoria en Málaga podría acabar con todo tipo de combinaciones y cábalas negativas en la última fecha del calendario. Pero el Real Murcia deberá noquear a un rival espejo, un equipo que en los últimos diez encuentros ha calcado los números de los murcianistas. Y es que ambos han logrado obtener 14 puntos de los últimos 30 en juego, y en este tramo los dos equipos han encajado los mismo goles que han anotado, siendo 13 por parte del Real Murcia y 10 por el Torremolinos.

Una jugada del partido entre el Real Murcia y el Betis Deportivo. / Juan Carlos Caval

Ha pasado mucho tiempo desde su duelo de la primera vuelta, donde el Real Murcia se impuso por la mínima 1-0 en su estreno en casa de la temporada. Pero nadie se imaginaba que casi siete meses después, el conjunto grana se encontraría en esta situación ante un Juventud Torremolinos que a punto estuvo de convertirse en el primer verdugo de la temporada en Nueva Condomina.

Una Nueva Condomina que, al igual que anteriores temporadas, sigue lastrando al Real Murcia en sus números como local. Si en temporadas anteriores su balance como local le ha impedido consolidarse en la parte alta, ahora también tiene buena parte de culpa de que los granas se encuentren con la calculadora a estas alturas para amarrar el mínimo exigible.

Por eso, muchos aficionados se agarran a que el equipo grana pueda aprovechar esta bala lejos de su estadio. Porque si bien el Real Murcia no presenta este año los números de ejercicios anteriores como foráneo, son más sólidos que en Nueva Condomina. De hecho, es el sexto equipo del grupo II con más puntos en su casillero conseguido como visitante (23) en todo lo que va de curso.

Albergo González, del Real Murcia, en el partido ante el Torremolinos de la primera vuelta. / Juan Carlos Caval

Un estadio lleno

No obstante, el Real Murcia intentará conseguir los tres puntos en un escenario que estará abarrotado por los aficionados del Torremolinos al colgarse el cartel de "no hay billetes" a tres días del encuentro. Por lo que unos 3.000 seguidores animarán al conjunto malagueño en el estadio El Pozuelo para buscar también la permanencia, mismo objetivo que el Real Murcia, en su primera temporada en la tercera categoría tras su ascenso del pasado curso.

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Ambos equipos estarán con un ojo puesto en lo que ocurra en los duelos -que se disputarán a la misma hora- entre el Betis Deportivo y el Tarazona, un enfrentamiento que acogerá el estadio La Cartuja, donde juega el primer equipo ante la remodelación del Benito Villamarín, y sobre todo al Nástic Tarragona-Europa, ya que el conjunto catalán es el que marca la frontera con el descenso.