Íñigo Vélez: "Soy un motivado y sigo con la ilusión de llegar al play off"

Este sábado, con horario unificado a las 21.00 horas de la noche, el FC Cartagena se juega sus opciones de play off frente al Ibiza en Can Misses. Es la primera de las dos finales que le quedan para terminar la liga regular con la esperanza de alcanzar la promoción mientras espera un fallo del Europa o el Villarreal B. En la previa del encuentro, el entrenador albinegro, Íñigo Vélez, ha atendido a los medios de comunicación para valorar a su equipo en este tramo final. "Estamos ilusionados por un partido más. Tenemos la intención de seguir ganando con la ilusión de llegar al play off después de una buena semana de trabajo", ha comentado.

El técnico apuesta por la tranquilidad y la normalidad dentro del vestuario. "El mensaje para la plantilla es el mismo de siempre. Preparar el partido lo mejor posible", ha dicho. Aunque ha admitido que el equipo se ha "ganado sus opciones", ha reiterado que "no hay otro camino que trabajar y entrenar a tope, como hacemos cada semana".

Bajas

Vuelve a tener Vélez numerosas bajas. No estarán por lesión Chiki ni Jean Jules y también se perderán el partido Kevin y Fidalgo por sanción mientras que Marc Jurado, Rubén Serrano y Marco Carrascal son duda. "Es lo de siempre. No pasa absolutamente nada. Tenemos una plantilla que cubre todas las posiciones y los que salgan lo van a hacer bien", ha manifestado el entrenador.

Entre esos recambios, la atención se centra sobre un Alfredo Ortuño que ha tenido pocas oportunidades esta temporada. "Ortuño siempre está disponible. Siempre entrena y lo hace bien cuando juega. Es un jugador muy importante para el Cartagena y, si tiene que jugar, lo hará fenomenal", ha expresado Íñigo Vélez.

Solidaridad

El entrenador del Cartagena ha explicado en "el colectivo" la gran baza de su equipo para afrontar los últimos dos partidos. "No nos basamos en individualidades, sino que trabajamos todos juntos", ha comentado. Así se explica la fortaleza defensiva desde que el vitoriano se hizo cargo del banquillo albinegro. "El equipo es muy solidario. Tenemos un sistema de juego muy ofensivo, pero lo que les exijo es que ayuden y que trabajen en defensa al igual que le pido al resto que se proyecten en ataque. Somos un bloque y tenemos que mantenerlo", ha dicho.

Sobre el rival de este sábado, el Ibiza, Vélez ha valorado su calidad. "Es una plantilla hecha para estar arriba. No ha tenido fortuna y ha hecho muchos cambios en diciembre, pero sigue siendo una de las mejores plantillas del grupo a nivel individual. Es un rival muy, muy complicado", ha advertido.

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Por último, Íñigo Vélez ha expresado sus sensaciones personales de cara a la consecución del objetivo. "Yo soy un motivado y siempre creo que el equipo lo va a ganar todo. Sé que es imposible, pero vine con una ilusión tremenda de sacarle el máximo rendimiento y los resultados están saliendo. Estoy muy contento por la respuesta del equipo, de la gente, y porque sigo con la ilusión de llegar al play off", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.