ElPozo Murcia cae ante Peñíscola en un partido sin nada en juego y espera rival para el play off

ElPozo Murcia se despide de la temporada regular con derrota ante Peñíscola (1-3). Los murcianos no se jugaban nada y se vieron sorprendidos por un acertado Peñíscola, que tampoco tenía nada que jugarse. El cuadro murciano no disputó un mal partido; de hecho, dominó por momentos, pero de cara a portería no estuvieron todo lo finos que les hubiera gustado. Ahora les toca esperar para conocer al séptimo clasificado, quien será su rival en los play off y empezar a prepararlos para pelear por el título de liga.

El final de temporada para ElPozo Murcia y Peñíscola no tenía nada de emoción, ya que ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Los murcianos sabían que iban a terminar la fase regular en segunda posición, mientras que los visitantes ya no tenían opciones de meterse en play off. Los primeros compases del partido pasaron sin muchos altibajos. Los murcianos empezaron a tener el control y las primeras ocasiones, pero sin acierto alguno.

El que sí tuvo acierto fue el cuadro de Santi Valladares, quien, después de un primer remate de Juanki, él mismo abrió la lata en el Palacio de los Deportes de Murcia. Flores levantó la cabeza desde el saque de esquina buscando un compañero. No lo dudó y mandó un balón raso al área chica, donde Juanki, con pierna derecha, batió a Henrique.

Un primer tiempo marcado por los guardametas. Gio, el de Peñíscola, estuvo muy bien bajo palos, impidiendo que los locales recortaran distancias. Josan González, que sabía que no había nada en juego, no lo pensó dos veces y, cuando restaban segundos para el final del primer acto, puso a Bebe de portero jugador. Por desgracia, su jugada no tuvo éxito y el partido se marchó al descanso con victoria de los visitantes.

El segundo tiempo empezó con una marcha más por parte de ElPozo Murcia. Rafa Santos cazó con la cara un disparo de Ligeiro y puso las tablas en el luminoso a las primeras de cambio. Los de Josan González empezaron a dominar, pero no les sirvió de nada para recibir otro jarro de agua fría. Juanki, con un disparo cruzado con la zurda, volvió a batir a Henrique y puso a Peñíscola por delante. Minutos después, Araya imitaba la jugada de Juanki y con pierna derecha puso el tercero para los suyos.

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El cuadro murciano lo intentó con el juego de cinco, pero no pudo evitar la victoria de Peñíscola. ElPozo Murcia se despidió de la temporada regular con derrota y espera a conocer al séptimo clasificado, quien será su rival en la primera ronda de los play off.