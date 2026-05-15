ElPozo despide la liga regular con un duelo intrascendente

El final de la liga regular ha llegado y ElPozo Murcia afronta hoy el último duelo en el Palacio de los Deportes sin presiones. Sabe que ya no puede acabar primero después de perder ante el Barça la semana pasada, y también sabe que no puede ceder el segundo puesto, ya que le saca 18 puntos al tercero. Esta última jornada, ante el Peñíscola (20:30 horas, LaLiga+), necesita recuperar sensaciones y encarar los play off, donde se enfrentará al equipo que acabe en la séptima plaza mañana, con hambre.

ElPozo no ha terminado la fase regular de la manera que se esperaba después de dominar durante casi todo el campeonato. Los de Josan González no estuvieron finos en sus últimos enfrentamientos, cediendo dos empates y la derrota ante el Barcelona. Las sensaciones de los murcianos no han sido las mejores, sobre todo teniendo los play off a la vuelta de la esquina, pero hay una cosa que es cierta y a la que se agarra todo el cuerpo técnico: la motivación es distinta y no hay más camino que la victoria.

Marcel se dispone a realizar un pase en una jugada del partido Barça-ElPozo / ERNESTO ARADILLA| BARÇA

Durante toda la temporada, ElPozo ha pasado por varias fases, con victorias sin convencer con su juego y otras remontando en los últimos segundos. La identidad o el ADN es a lo que se ha referido Josan González durante todo el curso. El gen competitivo del equipo le ha permitido sacar adelante muchos partidos pese a no estar realizando un juego convincente, y a ese factor pretende dar continuidad enlos play off tendrá como rival en cuartos de final a Manzanares, Valdepeñas o Jaén.

«Tenemos que ser listos y llegar a los play off en plena forma. Nosotros no elegimos qué partido jugamos, somos un equipo competitivo, con nuestros días malos, porque esto es el deporte», dijo ayer Josan González, quien apuntó que «no hemos mirado en todo el año la tabla ni los rivales y seguiremos sin hacerlo».

«Hay jugadores que llegaron con molestias a Barcelona y no jugaron. Vamos a cuidarlos un poco, en minutos, como si no están al 100%. Nos queda la semana que viene de trabajo y después empiezan, si Dios quiere, partidos cada tres días. Solo nos queda sacar a relucir los recursos que el equipo ha ido adquiriendo», dijo antes del partido de hoy donde se rendirá homenaje a José Ballesta.

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El Peñíscola llega a esta última jornada sin nada en juego y en pleno cambio de ciclo, con la marcha de su entrenador, Santi Valladares, y del veterano meta Gus. Ocupa la undécima plaza con 38 puntos, sin posibilidades de meterse en play off y sin peligro del descenso.