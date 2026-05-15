Hípica
Bárbara Fuertes, una joven amazona que pisa fuerte
La murciana triunfa en La Moraleja y logra la plata en el Autonómico de Valencia
La murciana Bárbara Fuertes es una de las jóvenes promesas de la hípica regional que está compitiendo a nivel nacional. La joven amazona ha brillado en las últimas semanas en dos torneos de gran nivel. En la quinta edición del Trofeo de La Moraleja, uno de los que cuenta con más prestigio a nivel nacional, Fuertes se impuso en Ponis A2 montando a ‘Bola’ dentro de un certamen que contó con 250 participantes de todo el país.
Posteriormente brilló en el Campeonato de la Comunidad Valenciana de Ponis&Lliga CCE FHCV 2026, celebrado en el Poniclub Castellón. Fuertes Giménez logró el segundo puesto en la final más numerosa del autonómico, en la categoría de Ponis B2, montando a ‘Domino de Candolle’. Además, en la Liga de la Comunidad Valenciana también acabó en la segunda plaza.
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