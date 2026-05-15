El 5K UCAM se celebrará el domingo 24 por la Esclerosis Múltiple

La Universidad Católica de Murcia, a través de su Servicio de Deportes, organiza el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 09:30 horas, el IV 5K&Marcha Solidaria UCAM por la Esclerosis Múltiple, una cita deportiva y solidaria que tendrá salida y meta en el Paseo de Teniente Flomesta, frente al Ayuntamiento de Murcia.

La prueba contará con un circuito homologado de 5.000 metros y mantendrá abierto su plazo de inscripción hasta el jueves 21 de mayo a las 16:00 horas. La iniciativa está dirigida tanto a corredores como a participantes de la marcha solidaria, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y apoyar la labor de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM).

Paqui Meroño, presidenta de AMDEM, ha explicado que la recaudación se destinará a la adquisición de un exoesqueleto, “un proyecto muy importante para nuestra entidad”, para lo que ha animado a la participación ciudadana, en una jornada que une deporte, convivencia y solidaridad. En ello ha insistido Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes de Murcia, quien ha destacado el respaldo del Ayuntamiento a esta carrera organizada por la UCAM junto a Esclerosis Múltiple, y ha invitado a los vecinos del municipio a participar y colaborar con esta causa.

Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM, ha subrayado que la prueba es popular pero que se disputa también a nivel federativo, mientras que la marcha solidaria está abierta a participantes de todas las edades y condiciones.

Entre las novedades de esta edición se encuentra el trayecto Decathlon, tramo intermedio que funcionará como una competición independiente dentro de la propia carrera. Además, en la marcha solidaria se establecerá un tiempo sorpresa, y quien más se aproxime al mismo recibirá un jamón, entregado por la empresa Aromaïs.

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Las inscripciones y la información completa de la prueba están disponibles en la web del Servicio de Deportes de la UCAM: www.ucamdeportes.com/servicios/oferta-deportiva/campeonatos-internos/5k-solidario