El 0-0 de la Deportiva Minera, un aliado para clasificarse

El 0-0 cosechado por la Deportiva Minera en Coria sabe a mucho más de lo que refleja el marcador. El conjunto cartagenero, que concluyó la fase regular como segundo clasificado de su grupo, regresa a casa con el billete a la final encarrilado si la historia reciente del play off de ascenso de Primera RFEF sirve de referencia. Y sirve, y mucho.

Desde la temporada 2022-23, el play off de ascenso de Primera RFEF ha dejado exactamente doce eliminatorias -entre semifinales y finales- en las que el partido de ida terminó con empate a cero. En nueve de esas doce ocasiones, el equipo que había igualado sin goles a domicilio se impuso después en su feudo y se clasificó. Solo en tres casos la historia tomó otro camino.

Temporada 2022-23. Cuatro encuentros de ida terminaron 0-0 en las semifinales de este play off. Tres de los cuatro equipos que habían empatado fuera ganaron en casa con claridad: el Avilés goleó al Gernika por 3-0, el Recreativo de Huelva superó a la Gimnástica Segoviana por 1-0, y el Alavés B aplastó al Zamora con un contundente 4-0. La excepción la puso el Valencia Mestalla, que recibió al Cacereño en el partido de vuelta tras el 0-0 de la ida y cayó derrotado por 0-1. En la final de esa misma edición, el Recreativo igualó 1-1 ante el Cacereño en su estadio tras el 0-0 inicial, y pese al empate global se clasificó gracias a su mejor posición liguera. Es decir, cuatro de cinco visitantes que se trajeron el empate sin goles superaron la ronda.

Temporada 2023-24. En este play off, tres eliminatorias de semifinales arrancaron con empate a cero en la ida. Las tres se resolvieron a favor del equipo que jugaba en casa en la vuelta: la UD Logroñés venció al Guijuelo por 1-0, el Marbella se impuso al Getafe B por 2-1, y el Barakaldo hizo lo propio ante el Atlético Paso también por 2-1. Pleno absoluto en esta edición.

Temporada 2024-25. Tres eliminatorias de semifinales y una final con 0-0 en la ida. El UCAM Murcia arrolló al Deportivo Fabril por 3-1, y el Avilés igualó 2-2 ante el Antoniano pero se clasificó igualmente por su mejor clasificación liguera. Sin embargo, el Rayo Majadahonda fue a Sant Andreu y ganó por 1-2 pese al 0-0 de la ida, eliminando al equipo catalán en su propio campo. En la final, el Teruel viajó a Los Pajaritos para medirse al Numancia y ganó 0-1, frustrando la clasificación del conjunto soriano pese a que jugaba en casa.

Once de la Minera en Coria / Prensa Deportiva Minera

Otro motivo para creer

El balance final es elocuente: nueve de doce equipos en la situación de la Deportiva Minera se clasificaron para la siguiente ronda. Pero más allá de la estadística, la Minera cuenta con un argumento de peso propio que no aparece en ningún registro histórico: el Ángel Celdrán lleva convertido en una auténtica fortaleza inexpugnable desde el pasado mes de noviembre, cuando el Águilas FC consiguió sumar los tres puntos allí.

A eso se suma otra ventaja de calado: si la eliminatoria terminase igualada en el global tras la prórroga del partido de vuelta, la Deportiva Minera se clasificaría automáticamente por su mejor posición liguera respecto al Coria. Es decir, el cuadro cartagenero tiene tres vidas donde su rival solo cuenta con una.

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Aquel Deportiva Minera 0-2 Águilas es el único resultado en toda la temporada disputado en el Ángel Celdrán que no le serviría la Minera para pasar. El conjunto rojillo tiene argumentos para creer.