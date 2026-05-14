El UCAM Murcia, ante un reto mayúsculo en Vitoria

Para muchos, la historia que está escribiendo esta temporada el UCAM Murcia CB es surrealista. Pero la realidad es que el equipo universitario, a falta de cuatro jornadas para el final de la liga regular, cuenta ya con 22 victorias y depende de sí mismo para acabar segundo, toda una proeza. El problema es que a su rebufo están tres gigantes como Valencia Basket, Barça, que ayer ganó al Granada y también está con 22, y Kosner Baskonia, «a los que imagino que no les gustará que el UCAM Murcia les quite ser cabezas de serie», señaló ayer Sito Alonso, un entrenador que vuelve al Buesa Arena para enfrentarse al único equipo que ha entrenado es su larga carrera que acabó segundo una liga regular.

Esta noche (21:30 horas, DAZN y Movistar), los murcianos tienen el mayor reto del sprint final. Batir por segunda vez esta campaña -ganaron en Murcia por 5 puntos de diferente-, supondría dejar al campeón de la Copa del Rey a una distancia de dos victorias más el average. Por tanto, sería prácticamente descartar a un rival en la pugna por ser cabeza de serie. Para ello, el técnico contará con Devontae Cacok, recuperado ya de las molestias en el hombro que le impidieron jugar el pasado sábado ante el Girona, pero pierde la intensidad de Will Falk, quien tampoco jugará el domingo contra el Unicaja.

Sander Raieste lanzando a canasta / Israel Sánchez

Un rival que solo ha perdido dos partidos en casa

Enfrente estará un equipo que llega de ganar a domicilio al Valencia Basket (86-88), pero que ha sido irregular durante toda la campaña. Eso sí, en su pista solo ha perdido dos encuentros, frente al Valencia y el Barça, este último hace dos semanas. Frenar al alero Timothé Luwawu-Cabarrot (18,2 puntos), una misión encomendada a un ex del Baskonia como Sander Raieste y al cubano Howard Sant-Roos, así como al base Trent Forrest (14,4 puntos y 4,1 asistencias), será fundamental. Pero no solo ellos dos, porque también están Rodions Kurucs, el recuperado Tadas Sedekerskis y el pívot Mamadi Diakite, quien abre mucho el campo y condiciona mucho las defensas de los rivales. «Debemos ser más UCAM Murcia que nunca», apuntó Sito Alonso en alusión a mantener la intensidad defensiva. Porque ahí, más que en el ataque, estará la clave.

"Sería un error pensar en el partido del domingo"

Dos enfrentamientos cruciales en una misma semana tiene el UCAM Murcia. «Pero nosotros no pensamos en el doble enfrentamiento, solo en el partido contra Baskonia", recalcó ayer Sito Alonso, quien señaló también que «pensar en el siguiente partido (el domingo contra Unicaja en casa), creo que sería un error». Y para superar el reto de esta noche, el preparador afirmó que «tenemos que intentar que ellos nos generen ventajas en lo que mejor tienen, que son primeros segundos, situaciones de 10 o 12 primeros segundos, donde son súper peligrosos». Son muchos los peligros del rival, aunque el técnico habló de la recuperación de Tadas Sedekerskis, así como del pívot Diakite, «un jugador que ha dado un plus, sobre todo en la situación ofensiva del equipo, porque al principio de temporada, incluso recuerdo en el primer partido, no era casi peligroso en la situación de tiro de tres, y ahora mismo para mí fue el factor determinante para equilibrar o desequilibrar la semifinal y la final de la Copa del Rey. Él, con sus triples y con su apertura de campo, hizo que los demás tuvieran muchísimo más espacio, y que Forrest, Simons y Kurucs puedan estar muchísimo mejor. Todo esto y la contratación de Jesse Edwards, han dado un nivel muy alto al equipo. Es muy difícil poder, en este momento, meter nuestra filosofía dentro de alguna situación de debilidad que tengan ellos, pero vamos a estar a un nivel muy alto y a ir por la victoria hasta el último momento», señaló.

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Alonso se quitó presión: «Indudablemente, es mucho más clave para ellos que para nosotros», para puntualizar seguidamente que para nosotros es importante dentro de nuestra ambición. Cualquier cosa que no sea ser ambiciosos y competitivos, siempre es un problema. La mayor importancia del partido es para el Baskonia, sin ningún tipo de duda, y nosotros vamos a ir ahí a intentar que sea súper difícil para ellos poder competir contra nosotros», opinó.