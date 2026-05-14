El UCAM Murcia, desconectado por el Baskonia

El UCAM Murcia CB ya sabe de primera mano cómo se las gastan los grandes escenarios en el primer 'ensayo' que le ha tocado afrontar en esta recta final de temporada en la Liga Endesa. El conjunto universitario venía de alcanzar su tope de triunfos en un mismo curso en la ACB y tenía la intención de poner la directa en su camino hacia una de las cuatro primeras posiciones al término de calendario para así poder contar con el factor cancha en las eliminatorias por el título. Sin embargo, el Kosner Baskonia ha frenado en seco toda su progresión (87-80).

Y es que el vigente campeón de la Copa del Rey ha desconectado todo el engranaje que había llevado hasta aquí al UCAM Murcia. En un partido marcado por la falta de acierto en ataque y la dificultad para aguantar los golpes del Baskonia en defensa, el equipo murciano fue capaz de mantenerse en pie cuando peor pintaban las cosas. Su premio a la constancia y el sacrificio en los malos momentos llegó a escasos minutos del final, cuando después de ir perdiendo por hasta 17 puntos de ventaja irrumpió David DeJulius. Unos segundos en los que el base volvió a tirar de su repertorio con acciones cargadas de quilates y que permitieron al cuadro murciano tener la posibilidad de cambiar el guion.

El base norteamericano, que acabó con 32 puntos en su casillero, metió de lleno en la pelea por el triunfo a su equipo con el 76-72 en el marcador. Sin embargo, el Baskonia supo jugar mejor su cartas. Ya lo había hecho durante todos los minutos anteriores, en un encuentro marcado en su primera mitad por el bajo porcentaje desde el triple de ambos equipos, y no falló en el tramo decisivo liderado por un Luwawu-Cabarrot, el máximo anotador de la Liga Endesa a tres jornadas para el final y autor de 25 puntos en este duelo, que con un triple en la última acción también finiquitó la lucha por el 'basketaverage'. Por lo que a igualdad de victorias entre Baskonia y UCAM Murcia en este tramo final, el equipo de Galbiati quedará por delante en la clasificación.

Algo que de momento no ocurrirá, puesto que en el actual triple empate que existe en la tabla de la Liga Endesa por hacerse por el segundo puesto, es el equipo murciano el que se mantiene por delante de este tren. Porque UCAM Murcia, Baskonia y Barça, todos con 22 triunfos en su casillero, se encuentran a la espera de que el Valencia Basket recupere su partido aplazado de esta jornada tras su reciente clasificación a la Final Four de la Euroleague.

El equipo universitario recibirá este domingo, a las 12.30 horas, al Unicaja Málaga en el Palacio de los Deportes en la jornada 32.

Un arranque precavido

Le costó al UCAM Murcia tomar temperatura y leer la defensa del Baskona durante unos primeros minutos en que le lastró la falta de acierto desde el perímetro. Trent Forrest y Edwards no perdonaron en los primeros compases para el conjunto vitoriano y así fue como logró su primera ventaja una vez alcanzado el ecuador del primer cuarto (10-6). No obstante, el equipo universitario no perdió la concentración y obtuvo su premio rápidamente. Porque con las primeras rotaciones, Michael Forrest aportó algo más de electricidad al juego y el esfuerzo en el rebote ofensivo permitió al UCAM acercarse todavía más 12-10. Luwawu-Cabarrot intentó poner distancias de nuevo desde el triple, pero contestó rápidamente Sant-Roos (15-15).

Fue entonces cuando se produjo un encontronazo entre Diakite y Cacok en la lucha por el balón, que acabó con una antideportiva para ambos más las técnicas a Sant-Roos y Omoruyi. Parecía enfriarse un poco más un partido que todavía no había llegado a su punto de ebullición y dejaba al pívot del UCAM con dos infracciones en apenas unos instantes. Aún así, otra buena acción de Cacok permitió a los de Sito Alonso cerca del Baskonia junto a dos tiros libres de DeJulius (20-18).

Michael Forrest, del UCAM Murcia, junto a Sito Alonso en el Buesa Arena. / ACB Photo/Aitor Bouzo

Luwawu-Cabarrot marca las diferencias

La segunda parte también comenzó con bajas revoluciones, pero era el Baskonia el que parecía saber cómo moverse mejor en este escenario. A pesar del bajo porcentaje mostrado por ambos desde el triple, con varios lanzamientos fallados, el equipo de Galbiati volvió a tomar ventaja con las acciones de Simmons y Luwawu-Cabarrot, aunque respondió rápidamente DeJulius (25-20). Necesitaba el UCAM buscar un chispazo, especialmente en ataque, y Sito Alonso apostó por Michael Forrest y Hands juntos en pista. Sacó el adicional el base nada más regresar al parqué para apretarlo todo de nuevo, pero el cambio a la defensa en zona del Baskonia se le acabó atragantando de nuevo a los visitantes (30-23).

Continuaba el equipo murciano con tan solo un triple anotado en algo más de 15 minutos de partido, por lo que lo tuvo que parar Sito Alonso con tiempo muerto al elevarse la distancia hasta los dobles dígitos debido a un activo Cabarrot (35-25). Se le acumulaban las malas noticias al UCAM, ya que el alero francés comenzó a carburar y acaparar el juego vitoriano con 17 puntos en su casillero, y la respuesta continuaba sin llegar. Además, la gestión de las faltas también comenzaba a condicionar tanto las defensas como la rotación universitaria antes de llegar al descanso. Y es que tan solo un triple lejanísimo sobre la bocina del descanso de DeJulius fue lo que sacó una sonrisa al UCAM (43-33).

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Baskonia. / ACB Photo/Aitor Bouzo

El UCAM no cambia el guion

Con el inicio de la segunda parte quizás se vio el intercambio de canastas más prolongado de todo el partido, pero era algo que no beneficiaba al UCAM Murcia. Trent Forrest, Kobi Simmons -especialmente- y Edwards castigaron cada duda, cada error por parte del conjunto universitario para llegar a contar con 17 puntos de ventaja (52-35). Trató de echarse el equipo a sus espaldas DeJulius con varias acciones consecutivas, pero de poco servía si el equipo murciano no era capaz de frenar al Baskonia en defensa (61-48).

Continuaba estando más cómodo en el encuentro el equipo vitoriano que un UCAM mermado tanto por la falta de acierto como en la lucha por el rebote, y todo se complicó algo más con la tercera falta de Cacok, por otro rifirrafe con Cabarrot, junto a la quinta de Raieste en la siguiente acción ante el alero (66-50). A un minuto y medio para finalizar el cuarto llegó el remate para el equipo murciano, al recibir una técnica al banquillo fruto de la frustración del momento y la incapacidad para engancharse al partido antes de entrar en su fase decisiva (67-53).

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Baskonia en el Buesa Arena. / ACB Photo/Aitor Bouzo

DeJulius, a punto de cambiarlo todo

Solo le quedaba una bala al UCAM para engancharse al partido, y por eso Sito Alonso solicitó tiempo muerto al minuto y medio del último cuarto. El UCAM necesitaba soltarse, correr y poder volver a su esencia, pero la falta de acierto le continuaba lastrando (69-57). A pesar de rondar siempre los dobles dígitos de distancia, algo cómodo para el Baskonia, mantenía la posibilidad de poder dar un zarpazo en cualquier momento (71-61). Sin embargo, cada esfuerzo por agarrarse de los de Sito Alonso, liderados siempre por DeJulius, era castigado por los locales, especialmente por un Kobi Simmons que no perdonó prácticamente nada. Y todo cambió a falta de tres minutos y medio para el final.

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Unos segundos en los que el base del UCAM Murcia entró en trance con siete puntos consecutivos en un abrir y cerrar de ojos, que metieron de lleno en el partido a su equipo y también abrió la pelea por el 'basketaverage' (76-72). DeJulius terminó por reventar el partido con otro triple para colocar el 76-75 en el marcador y sumar 32 puntos en su casillero, aunque en la siguiente acción Simmons sacó el adicional ante la defesa de Radebaugh para neutralizarlo todo (79-75). Simmons aceptó el duelo de DeJulius para abrir un último minuto de infarto (81-77). Aunque fue el Baskonia el que sacó más petróleo con sus visitas al tiro libre en este desenlace y Trent Forrest acabó por cerrar el partido. También fue capaz de quedarse con el 'average', porque a falta de 16 segundos para el final, Radebaugh sacó el adicional en una sorprendente acción que acabó convirtiendo Forrest. Sin embargo, un triple de Cabarrot en la última acción, a cuatro segundos para el final, puso la guinda para los del Buesa Arena (87-80).