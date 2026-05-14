Sergio López se despide de 2026 por una rotura del tendón de Aquiles

Sergio López Barranco (Murcia, 5 de julio de 1999) vivió un año 2025 con muchos cambios. En plena madurez deportiva, el velocista de Aljucer afincado en Alcantarilla, cambió de entrenador y creó un club junto a Lydia Sánchez Collado. Además, recientemente se había independizado. Había centrado todos sus esfuerzo en 2026 en la temporada al aire libre. Pero todos los planes de desmoronaron hace unos días cuando notó un fuerte chasquido en su pierna derecha. El tendón de Aquiles dijo basta, se rompió, y rápidamente tuvo que pasar por el quirófano. Por ello, adiós a 2026, una temporada clave para los atletas cuando los Juegos Olímpicos están a dos años vista.

«Estaba entrenando cuando sufrí la lesión. Hablando con compañeros, la rotura del tendón de Aquiles es típica en los velocistas, como puede ser el rotuliano en el fútbol o una rodilla en el bádminton. En un velocista es el Aquiles. Lo único que tengo al cien por cien confirmado es que estaba haciendo cosas que nunca había hecho antes a nivel de rendimiento, un trabajo perfecto, pero el Aquiles no lo aguantó», recuerda Sergio López, quien está viviendo unos días duros pero también reconfortantes por el apoyo moral que está recibiendo.

Para un atleta profesional, el período de recuperación de una lesión tan grave está entre nueve y doce meses. Él prefiere no pensar en ello: «No sé cuántos meses van a ser, pero sí es cierto que he tenido mucha suerte por cómo me lo he roto. Además, quien me ha operado en Quirón Murcia, el doctor David Bo Rueda, ha hecho una obra de arte, y la verdad es que me ha dado muchas esperanzas. Tenemos los ejemplos de Yulimar Rojas, que sufrió una lesión muy parecida a la mía, o María Vicente, pero mi rotura ha sido bastante limpia», puntualiza el velocista, quien señala que «he hablado con los médicos de la Federación Española y no se creen que tengan solo seis puntos de sutura cuando otros han tenido de 10 a 15 centímetros».

Sergio López, junto a Mariano García en la presentación del programa Objetivo Los Ángeles 2028. | / JUAN CARLOS CAVAL

Ahora comienza el duro período de rehabilitación: «Va a ser largo, pero ha venido así y ya no se puede cambiar el presente», afirma el atleta, quien lamenta que «ya estaba clasificado para el Europeo de Birmingham en 100 metros, y tenía claras posibilidades de participar en el relevo mixto y masculino».

Apoyo incondicional de sus patrocinadores

Pero no todo son malas noticias para Sergio López. La conocida soledad del atleta no la ha vivido en este momento tan duro: «Del atletismo se vivo, pero poco, como te dijo Mariano García en una entrevista, pero con un lesión es aún peor. Tenía miedo en los primeros momentos porque me independicé hace poco, pero los primeros en venir a verme fueron mis patrocinadores, Inversus y Gestaner, y la primera persona que me llamó fue Rafa Alcázar, del CAR, así como el presidente de la Federación Murciana, Antonio Jesús Cutillas, que el día que me lesioné estuvo hasta las doce de la noche por teléfono mediando a través de la aseguradora. Todos me han apoyado y me han asegurado el apoyo hasta 2028 e incluso hasta 2032. Ahora tengo que ver el proceso que sigo de recuperación, pero tengo la seguridad de que tengo a los mejores detrás mía», comenta.

Sergio López Barranco, a la derecha, en la final de los 60 metros lisos / RFEA

Otro momento especial que vivió tras la operación fue en el reencuentro con los chicos de su club: «Cuando vi a los niños de mi club, se me curó el alma. Ver a un niño de seis años llorando porque me había lesionado, fue muy fuerte. Le tengo que agradecer a Lydia Sánchez Collado que montara el club, porque así tengo un sitio donde ir ahora por las tardes. Ahora que voy en silla de ruedas porque no puedo apoyar el pie, los niños se ponen más tristes de lo que estoy yo de verme así. Es que me han mandados audios que reconfortan y curan el alma», dice emocionado.

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Hace dos años, justo antes de los Juegos de París, Sergio López ya sufrió una lesión que le dejó fuera de combate, pero «no fue tan grave como la de ahora porque yo nunca he tenido una rotura grande de isquiotibiales, gemelos o cuádriceps». La sufrió después de correr 10:11 en 2023 y meterse en el top 20 mundial. «Ahora estaba buscando un nuevo rendimiento, saliendo de mi zona de confort para buscar ese extra. Estaba en el proceso de encontrar ese golpe de efecto, y este invierno prácticamente no había competido en los 60 metros para centrarlo todo en el aire libre. Cuando caí lesionado estaba a punto de comenzar la temporada, que era este próximo domingo», dice con resignación pero a la vez esperanzado. De hecho, ya está pensando en comprarse una cámara hiperbárica «que he visto que me puede salir por 5.000 euros», apunta, para mantener la capacidad pulmonar durante este largo período donde tendrá que trabajar duro para recuperarse, conformándose con ir por las tardes a la pista de atletismo de Alcantarilla para ver a los niños de su club entrenar.