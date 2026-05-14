Definitivo: el Mazarrón-Real Murcial Imperial se jugará en el Artés Carrasco de Lorca

El lugar donde se tiene que jugar el partido correspondiente a la ida de la semifinal por el ascenso a Segunda RFEF entre el Mazarrón y el Real Murcia Imperial ha dado muchas vueltas. La directiva del club mazarronero ya había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Lorca para que ese partido se jugará en el estadio Artés Carrasco el sábado a las 19.30 horas de la tarde de este sábado. La Federación lo había autorizado.

Al final, el Mazarrón apeló para poder disputarlo en su municipio al tener clausurado su campo, el Pedro Méndez, por incidentes del público. Propuso el Polideportivo de Mazarrón, pero el recurso no ha tenido efecto y finalmente se disputará en el Artés Carrasco. Los precios están fijados en los diez euros para socios, quince la entrada general y cinco la entrada juvenil, entre doce y diecisiete años.