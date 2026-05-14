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Liga Endesa: Baskonia - UCAM Murcia, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 31 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Buesa Arena

David DeJulius y Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada.

David DeJulius y Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada. / ACB Photo/Pol Huertas

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

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