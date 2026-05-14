Baloncesto
Liga Endesa: Baskonia - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 31 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Buesa Arena
En directo: Kosner Baskonia - UCAM Murcia (21.30 horas, DAZN)
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