El FC Cartagena equilibra la balanza de bajas con altas

Semana clave en todos los aspectos para el Fútbol Club Cartagena. El conjunto albinegro trata de maximizar sus opciones de jugar el play off de ascenso y el equipo sabe que el mejor camino es ganar las dos jornadas restantes. La primera, contra el Ibiza en Can Misses este sábado a las 21.00 horas de la noche. Para buscar esa primera victoria, recupera Íñigo Vélez efectivos como Yanis Rahmani y Ander Martín tras cumplir sanción, puede contar definitivamente con Marco Carrascal y Eneko Ebro y espera que Benito Ramírez vuelva a tener minutos. Otros jugadores están en duda.

No ha podido contar Íñigo Vélez con toda su plantilla en ningún partido desde que se sentó en el banquillo del FC Cartagena. Siempre ha tenido, como mínimo, dos bajas. Las lesiones golpearon sobre el mes de marzo y las sanciones han empezado a suponer un problema en el último mes de competición. Muchos jugadores han acumulado tarjetas amarillas en el final del campeonato, mientras que el partido en Algeciras dejó tres expulsados por roja directa. No obstante, empieza a ver la luz el cuadro albinegro en cuanto a la enfermería y los castigos cumplidos.

Para viajar a Ibiza, el Cartagena tiene dos altas aseguradas, que son las de Yanis Rahmani y Ander Martín. El regreso del primero, que cumplió este martes 31 años, supone un gran impacto para su equipo en el apartado ofensivo. Ha marcado 5 goles en los 15 partidos que ha disputado de albinegro desde que llegó en enero. Eso le convierte en el segundo máximo artillero del equipo sólo por detrás de Chiki, que suma 6 tantos.

Además de su aportación ofensiva, la vuelta de Rahmani tras una sanción que se considera “muy injusta” en el seno del club albinegro ofrece al equipo un empuje de moral. El club recurrió su tarjeta roja, vista tras la finalización del partido en Algeciras, a tenor de las evidencias gráficas aportadas por el club en las que se podía ver cómo el francoargelino recibía una agresión sobre la que no respondió. Pasada la injusticia, el delantero vuelve para ayudar al equipo en el momento más crítico de la temporada.

Por otro lado, Ander Martín supondrá para Vélez otra posibilidad en el ataque. No obstante, su discreta temporada y su error en Algeciras que le costó la expulsión en el peor momento pueden condicionar sus minutos sobre el terreno de juego. Aun así, la sanción de Kevin Sánchez por acumulación de tarjetas podría abrir la puerta a su participación en el carril zurdo del ataque. Su aparición está condicionada por el estado físico de Benito Ramírez.

El futbolista de Gran Canaria, quien ha tenido un paso desgraciado por el Cartagena, también podría volver a tener minutos. Llegado el final de la temporada, el canario sólo ha participado en seis partidos con una aportación ofensiva de un gol y una asistencia. Ha pasado por tres periodos de baja, pero ya parece preparado para jugar. Después de ausentarse del encuentro en Algeciras, entrena con normalidad con el equipo y fue incluido en la convocatoria del último partido, frente al Alcorcón, aunque no pisó el césped. Disponer de su calidad en los últimos dos partidos sería una gran noticia para el Cartagena y sus aspiraciones.

Y más teniendo en cuenta la lesión de Chiki, que modifica totalmente los planes a un Íñigo Vélez que siempre ha contado con el madrileño como su delantero referencia. La lesión muscular que le sacó del encuentro del pasado viernes también le hará perderse los últimos partidos de liga regular. Sólo un hipotético play off le da opciones de volver a jugar esta temporada.

En defensa también se equilibra la balanza. Aridane e Imanol Baz están sanos y han encontrado un buen rendimiento juntos desde la lesión de Rubén Serrano. No obstante, Baz está apercibido de sanción y una cartulina amarilla en Ibiza le dejaría fuera del encuentro frente al Betis Deportivo. En ese sentido, Rubén Serrano trabaja para regresar con una máscara que cubre su rostro ante posibles golpes. Ya entrena con el resto del grupo y el cuerpo técnico espera que pueda estar apto para el último encuentro, para el que Baz podría estar fuera.

Este escenario deja la puerta abierta a la aparición de los centrales Eneko Ebro y Marco Carrascal, que llevan varias semanas disponibles para el entrenador. No tiene mucha fe el técnico vitoriano en estos jugadores, que apenas han jugado este curso por lesión, pero no dejan de significar una opción más. También están apercibidos de sanción Luismi Redondo, Dani Perejón y Marc Jurado.

Noticias relacionadas

Jean Jules, máxima duda

Por último, un hombre que no ha tenido sustituto en cuanto a su rendimiento ha sido Jean Jules. El equipo esperaba tener al camerunés de vuelta la semana pasada, pero se ha preferido ser cauto. Ya hace mes y medio de su lesión en Torremolinos, pero Jules sigue siendo duda para viajar a Ibiza. Las fuentes del club consultadas por esta redacción no aseguran que el centrocampista aparezca en la convocatoria de esta semana.