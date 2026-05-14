Cieza acoge el XIII Campeonato de España de Kobudó y Goshín

El museo de Siyasa de Cieza se vistió de gala para acoger la presentación del XIII Campeonato de España de Kobudó y Goshín que el Pabellón Álex Yepes acogerá este próximo sábado, desde las 15:00 horas, y donde se prevé la asistencia de cerca de 200 participantes venidos de toda España.

Al acto asistieron Paco González, presidente de la Federación Murciana de Kárate, que dio las gracias a las autoridades locales y regionales por hacer posible la disputa de este campeonato; Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia, que mostró la satisfacción del Gobierno Regional por la apuesta de Cieza con el deporte, recordando los pasados Campeonatos de España de Marcha disputados en la localidad, y el compromiso para que el próximo año vuelva Cieza a ser sede nuevamente de otro campeonato de Kárate a nivel nacional.

Presentación en Cieza del Campeonato de España de Kobudó y Goshín / José Bermúdez

Por su parte, Antonio Moreno Marqueño, presidente de la Federación Española de Kárate, elogió el compromiso de las autoridades regionales y locales para con su deporte y, especialmente, "con esta disciplina que nos llega desde Okinawa. El Kobudó es la utilización que hacían de armas de labranza tradicionales como armas de defensa contra la ocupación de los Samuráis, en concreto rokushakubō (vara de unos 183 centímetros, conocida comúnmente como «bō»), el sai (arma) (daga corta sin filo), la tonfa (porra con mango), el kama (hoz japonesa), y el nunchaku , quizás el arma más conocida de todas.

Cerró el acto el alcalde de Cieza, Tomás Carrillo, para agradecer una vez más el compromiso de la dirección general de Deportes con Cieza, siempre dispuesta a ayudar en todo lo que se le solicita.

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Sin duda, una disciplina desconocida para el gran público, pero que hará las delicias de las personas que este sábado 16 de mayo se desplacen hasta el Pabellón Álex Yepes de Cieza, desde las tres de la tarde, con dos Tatamis, uno para la disputa del campeonato de Kobudó, y otro para la disputa del Goshín, jornada en la que a buen seguro disfrutarán.