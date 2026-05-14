Adrián Hernández: "Si damos algo por hecho, estamos totalmente equivocados"

"Va a ser un partido difícil, tenemos que encararlo todos, afición, equipo, cuerpo técnico, jugadores, tenemos que encararlo con muchísima visión de lo difícil que es". Con esas palabras ha iniciado Adrián Hernández, entrenador del Águilas FC, la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera RFEF, que se juegará el domingo en el Centenario El Rubial con el el Utebo FC de rival (19:00 horas). El entrenador ha advertido que "si damos algo por hecho, estamos totalmente equivocados, ya hemos perdido, ya estamos eliminados", además de avisar que pese al buen resultado de la ida, una victoria por 1-2, "vamos a sufrir mucho. El Utebo es un equipo que te somete, que es capaz de jugar vertical, ya lo vimos, que cuando no estuvimos a nuestro 100%, hubo momentos en los que sufrimos mucho", añadió. Además, precisó que "aquí, en un campo más grande, creo que incluso te pueden hacer sufrir más, pero nosotros también tenemos nuestras armas, tenemos que estar concentrados y ser nosotros mismos".

Hernández espera que su equipo "esté mental, física, táctica y mentalmente preparado para el partido, eso es lo más importante", recalcando que "no hay nada hecho. Este tipo de climas que se generan, porque vienes de hacer un buen resultado como visitante, son engañosos y tramposos", recordando que "tenemos que estar todos con las orejas tiesas y sabiendo que vamos a sufrir durante muchos minutos para al final poder llevar el gato al agua y llegar a la final del ascenso a la Primera Federación". Sobre el rival también apuntó que "pudimos ver a un Utebo con muy buen toque de balón", aunque espera un partido diferente: "Su entrenador seguro que generará matices diferentes, en algún otro partido lo he visto con un toque más defensivo, pero entiendo que no es el momento ni el lugar por las circunstancias del equipo. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo nuestro y saber que va a ser un partido muy diferente".

La plantilla del Águilas junto a sus aficionados celebrando el triunfo en Utebo. / Águilas FC

Espera el entrenador del equipo aguileño que mejore sus prestaciones "ajustando un poco mejor las defensas en alto, en medio y en bajo. Tenemos que ajustarlas un poco mejor y, después, que nos dure el balón". Está convencido Adrián Hernández que "lo importante es atacar bien, que seamos un equipo que vaya todo unido, tanto las transiciones como las defensas, como el juego de posiciones, tiene que ir todo unido para jugar bien" porque, según Adrián Hernández, a pesar de la ventaja con la que llega su equipo, tiene que ir "desde el principio a ganar el partido, sin lugar a ninguna duda". El mensaje que ha lanzado en el vestuario es claro: "Tenemos que ser generosos, ser altruistas y tener filosofía de trabajo porque todos los equipos de playoff la tienen y nosotros casi siempre la hemos tenido, y cuando no ha sido así, con nivel de concentración, eficiencia y altruismo, lo hemos notado mucho".

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Por último, ha asegurado que su equipo "está en su mejor momento y a nivel mental, estamos cerca de poder estarlo. Estamos demostrando que a pesar de los golpes que nos hemos llevado durante el año, somos un equipo que es resiliente y que vuelve, que es flexible, que vuelve rápido otra vez a adaptarse y a ser competitivo en muy poco tiempo".