El UCAM Murcia recupera a Cacok para jugar ante el Baskonia y pierde a Falk

Con Devontae Cacok y sin Will Falk. Así afronta esta jueves (21:30 horas) el UCAM Murcia el partido de la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa, donde defenderá el segundo puesto en la clasificación frente a un rival que también está luchando por acabar entre los cuatro primeros la temporada regular para ser cabeza de serie en los play off. Los universitarios ganaron en el partido de ida por 5 puntos en el Palacio de los Deportes de Murcia. Esto ha comentado sobre el partido el entrenador, Sito Alonso.

El estado físico de la plantilla.

Will Falk está de baja y no sé el tiempo que no va a estar con nosotros, y Devontae Cacok, probó ayer y, la verdad, las sensaciones fueron buenas. A no ser que haya ninguna novedad muy importante, podrá jugar el partido de Vitoria.

¿Estás pensando en los dos compromisos que tenéis en cuatro días?

No, qué va. Nosotros no pensamos en el doble enfrentamiento que tenemos ahora, solo, que es bastante, en el partido contra Baskonia. Es un rival de una dificultad tremenda, de Euroliga, que poco a poco ha ido afianzando un poco la filosofía de su entrenador y que ha ganado un título este año. Tiene una plantilla extensa y recupera también a Tadas Sedekerskis para el final de temporada. Es uno de los rivales más físicos que te puedes encontrar en la competición, y con esto ya nos vale. Pensar en el siguiente partido (el domingo contra Unicaja en casa), creo que sería un error. Una vez acabado el partido de Vitoria haremos algo a lo que ya estamos acostumbrados gracias a nuestro cuerpo médico, fisioterapeutas y Manu (preparador físico), que harán trabajo excelso para llegar bien al siguiente partido, pero ahora mismo lo que tenemos que poner es toda la mentalidad, físico y ambición en un partido de la dificultad que tiene el de Vitoria.

Devontae Cacok intenta anotar entre Garuba y Hezonja en el partido de la primera vuelta. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

El Baskonia, nada más ganar al Valencia, ya estaba pensando en el UCAM Murcia. ¿Qué significa eso?

Supone un orgullo importante para nosotros como club, que una entidad como Baskonia, de tanta tradición, un equipo que ha ganado títulos y ha estado en Final Four, que ha ganado la Copa del Rey este mismo año, que tiene una historia tan importante, se preocupe en este momento por nosotros. Obviamente, la clasificación manda en este momento, y es verdad que estamos muy igualados los dos equipos y que el partido de aquí fue muy igualado, quizás porque nosotros nos estuvimos tremendamente serios en los últimos dos minutos y medio, cuando cogimos 12 o 14 puntos y dejamos que ellos se acercaran más de lo que tenían que haberse acercado, y eso puede ser importante, por supuesto. La verdad es que el nivel que tienen en este momento de temporada es tan alto que son muchísimas las cosas que tenemos que hacer bien para ser competitivos. La primera de todo es tener una fe ciega en las cosas que nosotros hacemos bien, sin pensar en ellos. Debemos intentar que nuestros jugadores o que nuestra situación táctica a nivel colectivo de equipo, en defensa y en ataque, sea lo más cómoda posible para nosotros, e intentar que ellos nos generen ventajas en lo que mejor tienen, que son primeros segundos, situaciones de 10 o 12 primeros segundos, donde son súper peligrosos. Diakite es para mí el jugador que ha dado un plus, sobre todo en la situación ofensiva del equipo, porque al principio de temporada, incluso recuerdo en el primer partido, no era casi peligroso en la situación de tiro de tres, y ahora mismo para mí fue el factor determinante para equilibrar o desequilibrar la semifinal y la final de la Copa del Rey. Él, con sus triples y con su apertura de campo, hizo que los demás tuvieran muchísimo más espacio, y que Forrest, Simons y Kurucs puedan estar muchísimo mejor. Todo esto y la contratación de Jesse Edwards, ha dado un nivel muy alto al equipo. Es muy difícil poder, en este momento, meter nuestra filosofía dentro de alguna situación de debilidad que tengan ellos, pero vamos a estar a un nivel muy alto y a ir por la victoria hasta el último momento.

Una pista que se le ha dado mal históricamente al UCAM Murcia.

No pienso en el pasado. Yo siempre digo que el pasado es muy importante, porque no hay olvidarlo en cuanto a los detalles que no tienes que volver a repetir, porque los errores que cometes, para mí la primera vez que los haces, no son errores. Todos pertenecen al pasado y tú eres el que puede hacer que no se vuelvan a cometer. En cuanto a resultados, creo que también el pasado es importante para dejar claras las cosas que tienes que hacer cuando lo has conseguido. Yo miro el día que ganamos. ¿Por qué ganamos ese día? Por la ambición que tuvieron ese día DiLeo y Frankamp, la agresividad en momentos importantes que tuvo Lima y Radovic. Creo que el equipo hizo un trabajo en ese momento de ambición y de creencia muy importante, y eso en eso me fijo. En cuanto a las derrotas, creo que es importante no pensar en ellas, sino pensar en lo que tienes que hacer para ser competitivo. Después, una vez que empiece el partido, pueden pasar muchísimas cosas, y nosotros tenemos la ambición de proteger lo que tanto nos ha costado ganar, que es ese respeto que nos hemos ganado. Vamos con toda la intención de ganar, por supuesto.

Celebración del Baskonia tras ganar la Copa del Rey. / Francisco Calabuig / PIM

¿Puede condicionar el average en un final apretado?

No tiene por qué. Lo único que tiene que condicionar al jugador ahora no es ni la victoria ni la derrota, es la dificultad. Cuando tú sabes la dificultad que tiene algo, enseguida tienes que poner situaciones individuales para que luego sean colectivas, y que esa dificultad sea menor, o siempre que eres responsable con lo que va a pasar, tengas claro lo que tienes que hacer a nivel individual. El equipo ya es bastante lo que tenemos que hacer allí para competir, a pesar del average, y que tenemos que hacer es ser valientes, ser más UCAM Murcia que nunca. Eomo dije el día del Real Madrid, no renunciar a nada sin pensar en lo que pueda pasar al final del partido. Debemos pensar en lo que tenemos que hacer para construir la victoria desde el minuto 1.

¿Crees que es un partido clave para los dos equipos pero más importante para ellos?

Indudablemente, es mucho más clave para ellos. Aquí estamos hablando de cosas que no podemos ocultar. Para nosotros es importante dentro de nuestra ambición. Cualquier cosa que no sea ser ambiciosos y competitivos, siempre es un problema y es importante. Pero para todos los equipos que están alrededor nuestro, como Barcelona, Valencia y Baskonia, no ser cabezas de serie porque si lo quita el UCAM Murcia, me imagino que no les gustará. La mayor importancia del partido es para el Baskonia, sin ningún tipo de duda, y nosotros vamos a ir ahí a intentar que sea súper difícil para ellos poder competir contra nosotros.

¿El duelo Trent Forrest-David DeJulius puede ser uno de los más atractivos hoy en día en la posición de base?

Los más importantes para mí son nuestros Forrest y DeJulius, que los dos jueguen a un nivel alto y podamos contrarrestar cualquier situación en la que nos puedan poner, porque no solo juega Trent Forrest en el Baskonia. Hay momentos en los que Rafa Villar hace un trabajo extenso muchas veces, también Spagnolo, Sedekerskis, que ha vuelto o el mismo Rodions Kurucs. Son jugadores que no tienen tanta visibilidad como otros a veces, pero que hacen un papel fundamental para que puedan ganar. Mi único objetivo es que Mike Forrest y David DeJulius jueguen un buen partido allí para que, con el trabajo, de los demás podamos sentirnos cómodos y ser peligrosos contra ellos.

Trent Forrest fue el 'MVP' en la victoria de Kosner Baskonia ante La Laguna Tenerfe / ACB Photo - Mariano Pozo

¿Cómo estás viendo a Rubén López de la Torre ahora que no tienes a Falk?

En Liga Endesa casi nunca ha tenido protagonismo. Él es un jugador que está aquí este año para formarse y tener otro cupo del nivel Will Falk, al que le costó llegar a serlo. Falk no es una cosa de un año, vino aquí con 16 o 17. Y De la Torre está haciendo un curso acelerado con todo lo que nosotros le estamos intentando ayudar para que pueda ser ese cupo también que de un físico increíble, porque lo tiene. Ha sido un jugador importante ciertos momentos en la FIBA EuropeCup, donde nos ha ayudado muchísimo, y donde su capacidad de esfuerzo, entreno y sacrificio, ha hecho que el equipo mejore de una manera total durante muchos momentos de la temporada. Ahora mismo puede tener una oportunidad en cuanto a minutos, pero lo que tengo claro es que si sale, va a poner el físico que él también tiene. El físico muchas veces no depende de tu cuerpo, de si estás fuerte o no estás fuerte, depende de las ganas que tengas de luchar por lo que quieres defender. Si el partido es físico no podemos perderlo, tenemos que luchar contra todos ellos como si no hubiera un mañana. No podemos perder la guerra física.

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¿Está falto de confianza en el tiro Sander Raieste?

Es un pequeño virus que tenemos a veces en el equipo y que poco a poco vamos encontrando la medicación para dar esas píldoras que necesitan para que tiren. A veces le ha pasado a Mike Forrest, Toni Nakic y otros. Pero a estos jugadores a veces les pasa porque no son jugadores de equipo y no saben lo importante que son para nosotros y lo tranquilos que estamos cuando ellos tiran. Pero a mí lo único que me preocupa de Sander es que no hiciera lo que está haciendo. Es fundamental para nosotros en la rotación en este momento, y va a serlo mucho más porque tiene una capacidad de rebote, entrega, defensa y contraataque. Y luego, yo creo que para él va a ser bonito llegar a Vitoria por delante del Baskonia en la clasificación.