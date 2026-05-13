Sander Raieste vuelve a Vitoria en el momento más ambicioso del UCAM Murcia

Hay partidos que valen una victoria y otros que sirven para medir hasta dónde puede llegar un equipo. En el caso del UCAM Murcia CB hace tiempo que rompió su propio techo, especialmente esta temporada. Después de batir varios récords y rebasar su tope de triunfos en una misma campaña en la ACB a falta de cuatro jornadas, el conjunto universitario todavía quiere más. Desde el segundo puesto de la tabla lidera el grupo que pelea por ser cabeza de serie en el play off de la Liga Endesa, y mañana se mide al Baskonia en el Buesa Arena (21.30 horas, DAZN) en uno de esos partidos que pueden tener un valor aún más especial.

En uno de los escenarios más exigentes de la competición, los de Sito Alonso pondrán a prueba su gran momento. Y este nuevo capítulo lo abrirá con un protagonista especial, al suponer también el reencuentro de Sander Raieste con el Buesa Arena. Y es que el alero estonio regresa a Vitoria por primera vez tras su marcha el pasado verano de un Baskonia al que llegó en 2017 y se formó como jugador.

Casi una década en la que alcanzó los 200 partidos y supo ser un jugador de equipo adaptándose en todo momento a las necesidades de uno de los clubes más potentes de la ACB. Sin embargo, su etapa en Vitoria llegó a su fin el pasado verano, y el traspaso de Rodions Kurucs desde el UCAM Murcia al Baskonia lo aceleró todo.

El club murciano se lanzó a por Raieste para ocupar el hueco dejado por el letón en la posición de alero. Apostó por su perfil y le quitó la vitola de ese rol secundario, de jugador cumplidor pero apartado de los focos que había desarrollado en el Baskonia. Y lo cierto es que la apuesta no ha podido salir de mejor manera. Porque en su primera aventura lejos de Vitoria, Sander Raieste cayó de pie en Murcia desde el primer momento.

Sander Raieste, del UCAM Murcia, en el partido ante el Bàsquet Girona. / Juan Carlos Caval

Su capacidad reboteadorea le ha permitido ser de los mejores de la ACB en esta faceta durante toda la temporada -especialmente en las capturas defensivas- y su aportación ofensiva también ha sido vital en un UCAM Murcia que tuvo que realizar un trabajo extra cuando a mediados de marzo una lesión muscular en el aductor le hizo estar de baja cerca de un mes.

El peso de Raieste, que es uno de los nueve jugadores de la plantilla con contrato para la próxima temporada, en el equipo en intangibles, ese término que gusta tanto a los entrenadores, está fuera de toda duda. Antes de su lesión, el alero estaba aportando un 17% de los rebotes y era básico para encontrar el equilibrio defensivo. Los balones largos que escupía el aro tras un lanzamiento de los rivales iban casi todos a sus manos. Además, en esas situaciones podía el equipo correr el contraataque y, por tanto, conseguir canastas fáciles. Por ello, el impacto era más cualitativo que cuantitativo. Y los datos son claros.

Se cumplen casi cuatro semanas de la vuelta de Raieste tras su lesión, un tiempo que ha servido para que el jugador estonio fuera recuperando tanto sensaciones como el nivel ofrecido hasta entonces. En los duelos ante el Morabanc Andorra, La Laguna Tenerife, Real Madrid y Bàsquet Girona ha ido ganando minutos y protagonismo con el paso de los días de nuevo en un UCAM Murcia instalado en el segundo puesto de la clasificación en la jornada 30.

Sander Raieste, del UCAM Murcia, en el partido de Copa junto a Sito Alonso. / ACB PHOTO/D. GRAU

Y ahora se vuelve a cruzar con un Baskonia, con el que ya se vio las caras el pasado octubre en el Palacio, y en el que fue uno de los protagonistas con 5 puntos y 7 rebotes en ese partido que se adjudicó el equipo murciano por 89-84. Por lo que el UCAM cuenta con una ventaja de cinco puntos en el ‘basketaverage’ antes del duelo de mañana.

Will Falk pasa por quirófano

La aportación de Sander Raieste toma mayor importancia si cabe para el enfrentamiento ante el Baskonia al conocerse ayer que Will Falk tuvo que pasar por el quirófano de urgencia debido a un quiste sebáceo en el glúteo izquierdo que se le había infectado en las últimas horas. Por lo que estará de baja entre 10 y 15 días, siendo baja para los encuentros ante el Baskonia y el Unicaja Málaga del domingo en el Palacio (12.30 horas).

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Will Falk, alero del UCAM Murcia, durante el partido ante el Girona. / Juan Carlos Caval

Así pues, Sito Alonso contará con una rotación algo más corta en la posición de ‘tres’ al disponer tan solo de Howard Sant-Roos y el propio Raieste para estos encuentros. También el UCAM anda pendiente de las molestias en el hombro derecho que arrastra el pívot Devontae Cacok y que le hicieron perderse el partido ante el Bàsquet Girona el pasado sábado debido a una artritis postraumática en la articulación.