El PSG se corona en la Ligue 1 y Luis Enrique ya es histórico en Francia

El PSG lo ha hecho de nuevo y se ha proclamado (penta)campeón de la Ligue 1 en Francia, refrendando el título y haciéndolo ante un Lens que le dio batalla a lo largo de todo el año, llevando la definición del campeonato hasta la penúltima jornada, en la que recibió la visita del club parisino, a quien vio coronarse en su campo.

Supo sufrir el PSG a lo largo de la temporada, pero especialmente supo ganar cuando tenía que hacerlo. Después de alternar entre el primer y segundo lugar en momentos con el Marsella y en otros con el Lens, el cuadro de Luis Enrique se adueñó del liderato en la jornada 23 y no volvió a soltarlo.

El club parisino amplía así su ventaja como el más ganador de Francia con 14 títulos, superando al Saint-Étienne por cuatro. Representa también la mejor racha ganadora en la historia del PSG y únicamente es superada por el heptacampeonato del Lyon, conquistado entre las temporadas 2001-02 y 2007-08.

Todo esto cuando la temporada del equipo aún espera el día más importante: la final de la Champions League el próximo 30 de mayo ante el Arsenal, donde buscarán el bicampeonato.

Los jugadores del PSG agradecen a sus aficionados después de una victoria en la Ligue 1 / EFE

Luis Enrique: antológico

Con el título, Luis Enrique también se ha metido en los libros de historia del fútbol francés, convirtiéndose en el décimo entrenador en conquistar la liga en tres o más ocasiones y el primer entrenador foráneo en hacerlo.

Es además el primero en unirse al club en más de una década. Previo a esta noche, el último entrenador en sumarse a la lista fue Laurent Blanc, quien alzó su tercer título en 2015, también con el París Saint-Germain.

En la cuenta personal, esta liga ha representado el título 20 de Luis Enrique como entrenador -- 11 con el PSG y 9 con el Barcelona -- y tan solo tres títulos lo separan de los 23 de Giovanni Trapattoni, quien ocupa el décimo puesto en la lista de los más ganadores del fútbol internacional.

Luis Enrique, celebrando el pase a la final de la Champions League / EFE

Con presente y futuro

En los logros individuales, Ousmane Dembélé refrendó el premio al Jugador de la Temporada, incluso pese a tener una campaña con menor impacto que la pasada. Entre lesiones y administración de la carga de trabajo, el delantero francés tan solo había iniciado nueve partidos de liga al momento de recibir el premio.

En más de la mitad de sus 20 encuentros disputados entró al juego desde el banquillo, contibuyendo con 10 goles y 6 asistencias en la causa del PSG.

También repitió Désiré Doué como Mejor Jugador Joven -- entregado a jugadores menores de 23 años. Después de dos temporadas en las que ha emergido como una de las grandes promesas de Francia, buscará respaldarlo en el escenario internacional este verano en el Mundial.