¿Qué necesita el FC Cartagena para meterse en el play off?

En la masa social del Fútbol Club Cartagena hay aficionados de todo tipo. Hay estudiantes, jubilados, padres, madres, abuelos y nietos. Hay quienes acuden regularmente al estadio, quienes lo siguen desde la distancia y otros que viajan con al equipo allá donde juega. En definitiva, hombres y mujeres a los que une un deseo en común: que al Cartagena le vaya lo mejor posible. Todos ellos viven las últimas semanas del campeonato liguero con la calculadora en la mano y una pregunta en la cabeza. ¿Qué tiene que pasar para que el FC Cartagena termine disputando el play off de ascenso a Segunda División?

Lo que vamos a comentar a continuación es sabido por todos. La base de la que parte el equipo albinegro. El Cartagena es el sexto clasificado del grupo 2 de Primera RFEF. Tiene cinco equipos por delante en las cinco plazas que ofrecen posibilidad de ascenso. La primera, con ascenso directo; y desde la segunda hasta la quinta, con clasificación para la eliminatoria de play off. Esas cuatro plazas y las cuatro del grupo 1 definirán los cruces de semifinales a razón de segundos contra quintos y terceros contra cuartos mezclando los grupos, resultando dos vencedores que ascienden a Segunda.

Dejando los cruces para más adelante, lo que le interesa al FC Cartagena está todavía en la liga regular, ya que restan dos jornadas en las que aún puede pasar de todo. Parte en desventaja el cuadro portuario, puesto que está un punto por debajo de la quinta plaza y dos por detrás del cuarto lugar. Dos partidos. Seis puntos en disputa. Varias combinaciones de resultados y una probabilidad de jugar el play off que puede aumentar hasta el 93,83 por ciento.

Un estudio realizado por Francisco Gómez, funcionario del Instituto Nacional de Estadística titulado en Empresariales y socio del FC Cartagena, desgrana la probabilidad de que el cuadro albinegro juegue la promoción de ascenso. Aunque queda muy poco campeonato, los escenarios son amplios, dado que hay cuatro equipos implicados en esta lucha: Villarreal B, cuarto con 59 puntos; CE Europa, quinto con 57; FC Cartagena, sexto con 56; y Algeciras, séptimo con 55. En todas esas posiciones puede acabar el cuadro portuario.

El calendario dibuja al Villarreal B un enfrentamiento contra el Sevilla Atlético en casa y una salida contra el Atlético Sanluqueño, los dos descendidos matemáticamente. Al Europa le queda viajar a Tarragona para medirse a un Nàstic obligado a ganar y recibir al Ibiza. Para el Cartagena resta el partido frente a Ibiza en Can Misses y el del Betis Deportivo en el Cartagonova. Y al Algeciras le queda recibir al Hércules y visitar al Atlético Madrileño.

Todo está en la combinación de resultados en las últimas dos jornadas. Primero, descartamos los escenarios imposibles. Si el equipo de Íñigo Vélez pierde los dos partidos restantes, queda fuera de la promoción automáticamente, puesto que no sumaría ningún punto. También si sólo suma un punto, ya que cosecharía 57 y el hipotético empate con el Europa -si este no suma nada de aquí al final- le deja fuera debido al golaveraje particular. Sólo hay opciones matemáticas cuando el Cartagena suma dos puntos o más.

Con dos empates, las probabilidades son realmente bajas. Concretamente, se sitúan en un 7,41 por ciento. Para alcanzar la quinta plaza -la cuarta queda matemáticamente descartada-, necesitaría el Cartagena que el Europa perdiera los dos partidos y que el Algeciras no ganara sus dos encuentros. Así, sería quinto el Cartagena con 58 unidades.

En un escenario más positivo, el cuadro portuario podría ganar un encuentro y perder el otro, sumando 3 puntos y cosechando 59 en total. Esto aumentaría considerablemente sus opciones a un 29,63 por ciento de probabilidad de clasificar al play off. Aún así, sería muy difícil, ya que necesitaría que el Europa no sumara más de 1 punto y el Algeciras no ganase las dos jornadas.

Si a esa victoria le suma el Cartagena otro empate cosecharía 4 puntos y quedaría con 60. Aquí comienza a ponerse interesante. Con esta suma, jugar la promoción se convierte prácticamente en una moneda al aire: 45,54 por ciento de probabilidad. Necesitaría entonces que sucedieran dos de estas tres posibilidades: que el Villarreal B pierda sus dos partidos; y/o que el Europa no gane ninguno; y/o que el Algeciras no gane los dos encuentros.

La última posibilidad, y la que más probabilidad ofrece al Cartagena de disputar la promoción de ascenso, es ganar los dos partidos restantes. De esta forma, tendría casi asegurado un lugar de privilegio con el 93,83 por ciento. En este caso, el conjunto albinegro sólo quedaría fuera del play off con una cruel combinación: que el Europa gane sus dos partidos y que, además, el Villarreal B gane un partido. Las dos condiciones deben darse simultáneamente sin importar lo que haga el Algeciras, que no le podría alcanzar.

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Todo puede pasar aún en un final de temporada de infarto. El trabajo del Cartagena de Íñigo Vélez es sumar dos victorias cueste lo que cueste y esperar resultados. Durante las dos jornadas con horario unificado, la mirada de los cartageneros estará puesta en el partido de su equipo, pero el oído estará escuchando lo que sucede en otros campos y la mente hará cálculos para dilucidar si su equipo juega o no el play off de ascenso.