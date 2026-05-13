El Mazarrón consigue jugar ante el Real Murcia Imperial en su pueblo

El lugar donde se tiene que jugar el partido correspondiente a la ida de la semifinal por el ascenso a Segunda RFEF entre el Mazarrón y el Real Murcia Imperial está dando muchas vueltas. La directiva del club mazarronero ya había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Lorca para que ese partido se jugará en el estadio Artés Carrasco el sábado a las 19.30 horas de la tarde de este sábado. La Federación lo había autorizado.

Al final, el Mazarrón ha seguido apelando y ha logrado que dicho encuentro se dispute dentro de su mismo término municipal, aunque no en su campo habitual, el Pedro Méndez, el cual está clausurado por incidentes del público.

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El citado partido se va a jugar en el Polideportivo de Mazarrón a las siete de la tarde del sábado. Los precios están fijados en los diez euros para socios, quince la entrada general y cinco la entrada juvenil, entre doce y diecisiete años.