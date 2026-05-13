Fútbol
El Mazarrón consigue jugar ante el Real Murcia Imperial en su pueblo
Después de acordar la disputa del partido en Lorca, el partido cambia de sede al complejo polideportivo
El lugar donde se tiene que jugar el partido correspondiente a la ida de la semifinal por el ascenso a Segunda RFEF entre el Mazarrón y el Real Murcia Imperial está dando muchas vueltas. La directiva del club mazarronero ya había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Lorca para que ese partido se jugará en el estadio Artés Carrasco el sábado a las 19.30 horas de la tarde de este sábado. La Federación lo había autorizado.
Al final, el Mazarrón ha seguido apelando y ha logrado que dicho encuentro se dispute dentro de su mismo término municipal, aunque no en su campo habitual, el Pedro Méndez, el cual está clausurado por incidentes del público.
El citado partido se va a jugar en el Polideportivo de Mazarrón a las siete de la tarde del sábado. Los precios están fijados en los diez euros para socios, quince la entrada general y cinco la entrada juvenil, entre doce y diecisiete años.
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