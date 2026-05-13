TRIBUNALES
La Justicia desimputa a Real Madrid Estadio y a José Ángel Sánchez en el caso de los conciertos del Bernabéu
La Audiencia Provincial de Madrid ha desimputado al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y a su mercantil Real Madrid Estadio SL en el caso de los conciertos en el Santiago Bernabéu. Según ha informado el club blanco, la resolución judicial estima que el directivo y la sociedad blanca no "son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio".
La Audiencia Provincial, siempre según el club, ha determinado que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambient", por lo que dicta el sobreseimiento de las actuaciones contra JAS y Real Madrid Estadio.
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