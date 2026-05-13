Jorge Sánchez: “Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y sacar la victoria”

El defensa del Real Murcia Jorge Sánchez apeló este miércoles a la concentración y la confianza del vestuario de cara al decisivo encuentro que el conjunto grana disputará frente al Juventud de Torremolinos. Tras el entrenamiento realizado en La Torre Golf Resort, el canterano reconoció que la situación clasificatoria genera presión, aunque insistió en que el equipo debe afrontarla “como un partido más”.

“Nadie esperaba estar así, pero vamos a salir a ganar y a dar el cien por cien. Si lo hacemos, estaremos muy cerca de la victoria”, señaló el central murcianista, que pidió mantener el foco únicamente en el rendimiento del equipo sobre el césped. “Tenemos que estar concentrados, hacer lo que nos pide el míster e intentar hacer más cosas bien que el rival para traernos la victoria a Murcia”, añadió el canterano.

Jorge Sánchez destacó además la mejoría del equipo en las últimas semanas, especialmente lejos de Nueva Condomina. “Estamos haciendo muchas cosas bien tanto en casa como fuera. La clave es seguir en esa línea y mejorar en aquello que aún podemos corregir”, explicó.

Sobre el ambiente que se espera en Torremolinos, el defensor consideró que ambos conjuntos deberán gestionar bien las emociones. “Ellos también tienen presión porque todavía no están salvados. Habrá momentos en los que aprieten mucho, con su gente, pero nosotros tenemos que estar unidos y competir juntos”, afirmó.

El central subrayó también la importancia de entrar bien al partido, algo que el Real Murcia ha conseguido en sus últimas salidas. “Siempre hablamos en el vestuario de salir concentrados desde el inicio porque cualquier detalle puede decantar el partido”, indicó.

Pese a su juventud, Jorge Sánchez reconoció que el contexto competitivo de la temporada ha obligado al grupo a madurar rápidamente. “Se nota por el ambiente de la ciudad y por lo que representa este club. El vestuario transmite tranquilidad porque confiamos mucho los unos en los otros y creemos que vamos a sacar esta situación adelante”, comentó.

El futbolista agradeció además la confianza depositada en él por Curro Torres desde su llegada al primer equipo. “Desde el principio me pidió que fuese yo mismo, que entrenara al máximo para tener oportunidades. Me está dando mucha confianza y trato de devolvérsela en el campo”, manifestó.

Jorge Sánchez también tuvo palabras para Héctor, compañero con el que ha coincidido esta temporada en el salto desde el filial al primer equipo. “No me esperaba ni siquiera jugar yo solo y mucho menos hacerlo junto a él. Nos hace muy felices esta situación”, confesó.

Preguntado por la dificultad de abstraerse de los resultados de otros campos en una jornada decisiva, el central admitió que será complicado, aunque insistió en que el objetivo pasa por centrarse exclusivamente en el partido del Real Murcia. “Algo siempre te llega, pero lo importante es cumplir con nuestro trabajo y después ya miraremos las cuentas”, señaló.

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Por último, el defensa quiso mostrar su apoyo al Imperial, que este fin de semana afronta una eliminatoria clave por el ascenso. “Confío mucho en ellos, son un grupo muy unido y van a salir a morir. Y si tengo que ayudar más adelante, estaré dispuesto a dar el máximo donde haga falta”, concluyó.