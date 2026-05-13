Marcha
Fundación Ingenio y el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada organizan la I Carrera Familiar Ingenio 5K ‘El Campo en Marcha’
Las inscripciones para la carrera, que tendrá lugar el 20 de junio, ya están abiertas hasta completar las 400 plazas disponibles para adultos y las 100 para niños
Fundación Ingenio, junto al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, impulsan la I Carrera Familiar Ingenio 5K ‘El Campo en Marcha’, una iniciativa de carácter deportivo y familiar que se desarrollará el 20 de junio, a partir de las 19:30 horas, en la Playa de las Higuericas —en Torre de la Horadada—. Durante la presentación de la carrera, a la que han asistido Adolfo García, presidente de Fundación Ingenio (FI); José María Pérez, alcalde de Pilar de la Horadada y presidente de Surinver; José Antonio Martínez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y Juan Gatón, representante de New Animal Sport, se ha anunciado la apertura del periodo de inscripciones, que pueden hacerse en este enlace hasta completar las 400 plazas disponibles para adultos y las 100 para niños.
Esta marcha nace con el firme objetivo de celebrar el territorio, sus raíces y el incalculable legado agrícola del Campo de Cartagena. “Más que una competición deportiva, ‘El Campo en Marcha’ es una celebración de la tierra y de todas aquellas personas que la trabajan para hacer posible su fruto diario”, afirma el presidente de la Fundación Ingenio, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada las facilidades a la hora de organizar el evento.
Al recorrer los paisajes del entorno de Pilar de la Horadada, la iniciativa rinde homenaje a las generaciones de agricultores que han convertido la huerta en un símbolo de identidad, esfuerzo y orgullo colectivo. De este modo, esta experiencia permite a sus participantes redescubrir el inmenso valor de una tierra que alimenta a toda Europa y que representa un patrimonio vivo que merece ser protegido, compartido y celebrado. “El compañerismo, el trabajo, el esfuerzo y la solidaridad son valores que compartimos Pilar de la Horadada y la Fundación Ingenio”, resalta el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
La prueba, que cuenta con la colaboración de New Animal Sport en su organización, concluirá con una paella, DJ e hinchables para los más pequeños. “Tenemos una distancia de 5 kilómetros en un circuito urbano paralelo a la costa, muy bonito, perfecto para pasar una jornada familiar inolvidable”, recalca el representante de New Animal Sport.
Detalles clave del evento:
- Fecha y hora: 20 de junio a partir de las 19:30 h.
- Lugar: Playa de las Higuericas (Torre de la Horadada).
- Distancia: 5 kilómetros (circuito urbano y costero) y carreras infantiles adaptadas.
- Plazas disponibles: 400 dorsales para adultos y 100 dorsales para los más pequeños.
- Inscripciones en lineadesalida.net
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