Despotovic no sigue en un Cieza con Florian de director deportivo

Con ilusión y cautela arranca el proyecto del CD Cieza para la nueva campaña tras el ascenso a Segunda RFEF. Con un presupuesto que rondará el millón de euros, el nuevo proyecto aspira a consolidar al equipo en la categoría y con la idea en mente de realizar unas mejoras en el estadio que pasan por cambiar la luminaria para la nueva temporada. Esto depende del Ayuntamiento de Cieza, pero se esperan que se realice en breve.

En el organigrama deportivo habrá novedades para la nueva etapa. No seguirá Ranko Despotovic en el banquillo. El entrenador serbio que ha llevado al equipo a Segunda Federación se marcha del equipo después de quedar campeón con el equipo espartero en el grupo XIII de Tercera RFEF. Además, el hasta ahora jugador del primer equipo Florian Taulemesse pasará a ejercer de Director Deportivo. «Conoce como nadie lo que es la competición y esos conocimientos ayudarán a planificar una plantilla equilibrada y con garantías», dijo el presidente, Antonio Díaz. El que hasta esta campaña desarrolló esas funciones, José Manuel Lucas ‘Tote’, pasará a desempeñar la función de Director General del club.

Con el objetivo de la permanencia en la mente del club, la campaña de abonados arrancará en junio con la novedad de que esta nueva temporada los asientos serán numerados y los abonados podrán escoger la zona del estadio donde ver los encuentros. El precio de las entradas en taquilla será de 15 euros para el público y aún por definir el precio de los abonos.

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El proyecto de club llega más lejos aún. En mente de la directiva está en volver al césped natural, la construcción de una ciudad deportiva y la remodelación del estadio, con la reconstrucción de la grada que queda por terminar desde la inauguración del estadio, con capacidad para unas 1.500 personas y la construcción de los vestuarios y sala de prensa en los bajos de esta nueva grada.