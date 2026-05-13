El Centenario El Rubial se volverá a llenar de color blanquiazul

En dos días de ventas anticipada de entradas y a cuatro de jugar el Águilas FC el partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a Primera Federación, los aficionados blanquiazules ya han retirado cerca de un millar de entradas, localidades que se pueden adquirir tanto online como en el Museo del Fútbol Aguileño en horario de tarde al precio de 10 euros para los abonados, y 20 para los no abonados, con otros precios como de 5 euros para las entrada infantil (de 4 a 14 años) y de 2 euros para niños abonados. Por lo que se prevé que el Centenario El Rubial se vuelva a llenar, como está ocurriendo en los últimos partidos, para apoyar a su equipo en el objetivo de superar esta eliminatoria ante el Utebo FC (domingo, 19:00 horas).

El Águilas FC llega al partido de vuelta con una mínima ventaja (1-2), además de la que le da la clasificación de la liga regular, en la que en caso de empate, el equipo que pasaría a la final el costero al haber sido segundo de su grupo. De esta circunstancia no se fían ni la plantilla ni la afición, puesto que el equipo aragonés llegó a sumar 57 goles en la competición regular; incluso el pasado domingo demostró que necesitan muy poco para hacer gol.

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El técnico, Adrián Hernández, está pendiente de la evolución de jugadores que arrastran molestias, como el central Antonio Sánchez, quien se tuvo que retirar lesionado en Utebo, o del otro central, Uri, quien lleva varias semanas lesionado y podría llegar a la cita del domingo. El resto del plantel está disponible para buscar llegar a la final del play off de ascenso a Primera Federación.