UCAM Murcia CB: Sito Alonso, a la caza de su tercer subcampeonato en liga regular

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ya ha sido en dos ocasiones en su carrera deportiva subcampeón de la liga regular. La primera vez fue en la temporada 2007-2008 como ayudante de Aíto García Reneses en el Joventut de Badalona. Fue en 2004 cuando el madrileño llegó el club catalán procedente del Monzón para dirigir al Prat, su filial, y en 2005 fue reclutado para la primera plantilla. En ese primer curso del técnico en ACB la Penya acabó cuarta, para a partir de ahí ir ascendiendo peldaños para ser tercera en la 2006-2007 y segunda en la 2007-2008. En la siguiente, en la 2008-2009, con Sito ya como primer entrenador, entró en los play off por el título después de concluir la liga regular en quinta posición.

Las mejores fotos del encuentro entre el UCAM Murcia y el Girona. / Juan Carlos Caval

Ya en San Sebastián con el Lagun Aro, en su primera campaña en el club vasco, la 2011-2012, el modesto equipo logró un hito al acabar quinto en la clasificación. No volvió a jugar ya los play off con Sito Alonso en el banquillo, quien en la campaña 2014-2015 llevó al Bilbao, con Marko Todorovic, Álex Mumbrú, Axel Hervelle y Raúl López, entre otros, a acabar en la cuarta plaza.

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La única ocasión en la que como primer entrenador Sito Alonso fue segundo al final de la temporada regular gracias a un balance de 23 victorias y 9 derrotas -la liga era de 17 equipos-, fue en la 2016-2017 en el Baskonia, donde contaba con una plantilla cargada de talento con Adam Hanga, Nico Laprovittola, Rafa Luz, Tornike Shengelia, Kim Tillie y Shane Larkin. En los play off, los vitorianos eliminaron al Gran Canaria en cuartos de final y cayeron contra el Valencia en semifinales.