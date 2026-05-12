Balonmano
El UCAM Murcia BM logra el ascenso a División de Honor Oro
El histórico club culmina una sobresaliente temporada proclamándose campeón
El histórico UCAM Murcia Balonmano ha cerrado la temporada 2025-2026 con el ascenso a División de Honor Oro femenina después de proclamarse campeón de la fase de ascenso que se disputó en Leganés. El conjunto murciano, fue líder del grupo D con 23 victorias y solo 3 derrotas, arrancó la competición imponiéndose al Beti Onak por 31-20, para en la segunda jornada lograr un triunfo clave por un solo gol frente al Handbol Onda (27-26). En la tercera y última derrotó a las anfitrionas por 21-25, logrando el ascenso a una categoría donde ya militó. Bajo la dirección técnica de Víctor Campello, el equipo ha logrado el ascenso con Alba Segura, Alicia Martínez, Charlotte Vidal, Clara Alfaro, Gisela Torres, Beatriz Menéndez, Gloria Giménez, Irena García, Luana Turrado, Marta Cabrera, Miriam Sempere, Paula Pérez, Paula Torres, Sofía Peral y Sofía Escámez.
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