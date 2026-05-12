El salto gigante de Fátima Hernández

Tiene 17 años y ya es capaz de correr los 5.000 metros en 16:14, a solo cuatro segundos de la mínima para el Campeonato del Mundo sub-20. Es uno de esos talentos que de vez en cuando afloran. Tiene condiciones innatas para el mediofondo y el fondo, pero también hay detrás mucho trabajo. Es Fátima Hernández Bogao (Águilas, 20 de septiembre de 2008), una estudiante de segundo de Bachillerato del Instituto Rey Carlos III de su localidad natal, que el pasado fin de semana, en el Campeonato de España de Fondo que se celebró en Mahón, se hizo con el título nacional con una espectacular marca de 16:14.95.

Su anterior registro era de 17:22, que logró en 2025, por lo que la mejoró en más de un minuto. «No me esperaba hacer un tiempo así», dice unas horas después de su éxito, aún instalada en una nube de la que le costará días en bajar: «Iba a por la medalla, pero cuando vi el marcón que había hecho, es que no me lo creía», añade una joven de padre aguileño y madre argentina, Cecilia Bogao Izaguirre, que es quien se encarga de su preparación con el asesoramiento de Gabi Lorente, el técnico que dirige al campeón del mundo de 1.500 metros, Mariano García.

Fátima Hernández, en el podio del Campeonato de España de 5.000 metros / Álex Lalovich

De récord en récord

Fátima Hernández comenzó a practicar atletismo con ocho años. Sus padres también le habían apuntado a natación y tenis. Pero ella se quedó con el atletismo, donde empezó a destacar desde el primer momento, pero siempre en distancias largas, algo inusual a esas edades. «Siempre he sido más de fondo que de velocidad. Al principio ya hacía 600 y 1.000 metros», recuerda una atleta que hace tres años se especializó en los cinco kilómetros. En 2021 ya fulminó la plusmarca regional sub-14 de 3.000 metros. En 2023, en un control al aire libre en Almería, mejoró otra de la misma distancia sub-16 que tenía desde julio de 1991 la roldanense Dori García. Y en 2024 ya dio muestras de lo que es capaz de conseguir en los 5.000 cuando con 15 años pulverizó el récord autonómico sub-18.

Fátima Hernández, durante el Campeonato de España de Mahón / Álex Lalovich

La marca que logró en Mahón esta atleta que también ha participado en competiciones de cross tiene una gran relevancia. Al margen de ser la mejor española del año en categoría sub-20 pese a que aún tiene 17 años, se instala en el tercer puesto del ranking europeo de 2026 y es la tercera nacional de todos los tiempos, además de suponer un nuevo récord regional absoluto.

Noticias relacionadas

Fátima Hernández ya tiene la mínima para poder participar en el Campeonato Iberoamericano. Pero ahora su objetivo es mayor, es estar en el Campeonato del Mundo sub-20 que se celebrará en Oregon (Estados Unidos) del 5 al 9 de agosto próximo. La marca exigida por la World Athletics es de 16:25, pero la Federación Española la ha establecido en 16:10, es decir, que se ha quedado a solo cuatro segundos. Aún quedan meses y bastantes competiciones para lograrlo. Pero también mucho trabajo tanto en la pista como en la soledad de su habitación para preparar la EBAU.