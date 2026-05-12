El Puertas Padilla Cartagena juega este sábado la ida de la final

Después de la celebración Campeonato de España Absoluto, donde el granadino Mario Rodríguez se convirtió en el gran protagonista, el Puertas Padilla Cartagena afronta este sábado el partido de ida de la final de la liga de clubes de División de Honor-Top 10 Iberdrola. El conjunto cartagenero recibirá al Recreativo IES La Orden Huelva, el club con más títulos nacionales, a partir de las cinco y media de la tarde en el pabellón Wssell de Gimbarda. La vuelta se jugará una semana después en tierras andaluzas, por lo que lograr un buen resultado en el primer enfrentamiento, será fundamental para poder optar a conseguir un título que ya tuvo muy cerca el Padilla Cartagena la temporada pasada. Elena Lorenzo, que es la jugadora con más triunfos este año de la liga, Nerea Ivorra, Jaume Pérez, Santiago Otero, Kim Bruun, Pai Yu, Rubén García, Wei Xu, Nadeem Dalvi, Nikol Carulla y Samuel Oscar Jones, serán, entre otros los jugadores que representarán al club cartagenero.