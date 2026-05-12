El Mazarrón-Real Murcia Imperial se jugará este sábado en Lorca

El Mazarrón-Real Murcia Imperial se jugará este sábado a las 19.30 en estadio Artés Carrasco de Lorca.

El choque corresponde a la ida de la semifinal del play off de ascenso a Segunda RFEF.

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El equipo mazarronero tiene el campo clausurado por incidentes del público. Ha solicitado al Ayuntamiento de Lorca la posibilidad de jugar en el recinto lorquino así como a la Federación. Tras unas conversaciones entre todas las partes se ha llegado a un acuerdo por lo que el equipo entrena Keny será el local ante el filial murcianista que entrena Larrosa.