El Mallorca también solicita el concurso necesario para el Real Murcia

Este lunes en Nueva Condomina fue otro de esos lunes en los que seguro que Felipe Moreno ha vuelto a pensar en hacer la maleta y no volver al Real Murcia. Si el pasado 12 de marzo no dudó en recocer en rueda de prensa que «esto no hay por donde cogerlo», y todo después de que el Juzgado de lo Mercantil tumbara otro intento de Plan de Reestructuración; con el paso de los días las cosas, en vez de mejorar, están empeorando a pasos acelerados. Deportivamente el Real Murcia se ha empeñado en coquetear con el descenso. Este domingo la derrota frente al Betis Deportivo se convertía en el enésimo fracaso en la temporada más mediocre que se recuerda. Una campaña en la que los granas se han visto abocados a llegar a las dos últimas jornadas sin la salvación asegurada. Pero si cada fin de semana en el Grupo II se convierte en una pesadilla para Felipe Moreno; en lo judicial los nubarrones cada vez más oscuros amenazan tormenta.

Cuando parecía que el peligro del concurso necesario solicitado por el Málaga quedaba en standby hasta la vista que el Mercantil ha fijado para noviembre, el Real Murcia ha vuelto a recibir malas noticias. Y es que el club grana conocía la pasada semana que el Real Mallorca, siguiendo los pasos del Málaga, ha acudido a los juzgados para solicitar también que se declare un proceso concursal y que se aparte a Felipe Moreno de la gestión de la entidad murcianista.

En la demanda interpuesta, los bermellones no solo se personan en la causa ya iniciada por el Málaga y aceptada a trámite por el Mercantil sino que además piden el concurso necesario acumulativo, lo que pretende unir en un solo proceso la declaración de varios acreedores.

Si este movimiento del club mallorquinista acaba siendo aceptado por el Mercantil, a Felipe Moreno se le multiplicarán los problemas judiciales. De hecho, si María Dolores de las Heras, titular del juzgado, comunica en los próximos días que admite a trámite la solicitud del Mallorca, otros acreedores podrían animarse a sumarse a esa petición de concurso acumulativo -hasta noviembre tienen posibilidad de personarse-.

Si el Málaga reclama unos 100.000 euros, el Mallorca exige el pago de una deuda que asciende hasta los 320.000 euros. El documento presentado por los servicios jurídicos del club bermellón afirma que el crédito «es líquido, vencido y exigible», subrayando que el Real Murcia no ha cumplido con el calendario de pagos que finalizaba el 31 de enero de 2024.

Al igual que el Málaga, el Mallorca sostiene que este impago no es un caso aislado, hablando de una situación de insolvencia actual y estructural. Y para argumentar esa incapacidad financiera insisten en la pluralidad de créditos impagados, sobreseimiento general de pagos y el fracaso de mecanismos preconcursales previos, como los planes de reestructuración declarados ineficaces por los tribunales.

¿Hay deudas con Hacienda?

Para hacer más difícil la defensa del Real Murcia, que en la vista prevista del 17 de noviembre estará obligado a demostrar su solvencia para tener alguna opción de esquivar la bala del concurso necesario, el Mallorca pide al Juzgado que el club grana exhiba sus libros contables, balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2025 y 2026. Además, dan un paso más, solicitando que se pida información oficial a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria para certificar si el club tiene deudas pendientes con las administraciones públicas.

Hay que recordar que aunque en julio de 2024 el Real Murcia celebraba estar por final corriente de pago con las administraciones públicas, pero en los últimos meses Felipe Moreno ha reconocido una nueva deuda de 4 millones por intereses históricos.

Noticias relacionadas

Pagar o negociar

Será el 17 de noviembre cuando se celebre la vista fijada por el Juzgado de lo Mercantil tras aceptar a trámite la petición de concurso del Málaga, ese día el Real Murcia tendrá que poner toda la carne en el asador para demostrar su solvencia, y es que de lo contrario no podrá esquivar que un administrador concursal tome el mando del club. La otra solución es evitar llegar hasta el final. Para ello está la opción de pagar a los acreedores y que estos renuncien al proceso judicial o negociar acuerdos privados para el abono de la deuda en varios plazos como ya se hizo en 2020.